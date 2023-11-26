Большие очереди автомобилей и грузовиков — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Очереди из автомобилей на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

По состоянию на сегодня, 26 ноября, выезда из Украины ожидают 45 автомобилей, 36 автобусов и 2 214 грузовиков. Очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Ситуация на границе с Польшей

На границе с Польшей очереди зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" — один автобус,

"Краковец" — пять автобусов,

"Шегини" — девять автобусов,

"Ягодин" — шесть автобусов в электронной очереди.

Относительно пункта пропуска "Нижанковичи" в электронной очереди ожидают 2 214 грузовиков.

По словам пограничников, там пропускают транспорт с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Ситуация на других направлениях

На границе со Словакией на пункте пропуска "Ужгород" ожидают выезда четыре автобуса.

На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ждут 11 автобусов.

Что касается границы Венгрии, то там очереди зафиксированы на:

"Звонковое" — пять автомобилей,

"Косино" — пять л/а,

"Лужанка" — 20 автомобилей,

"Вилок" — 15 автомобилей.

На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ожидают выезда 11 автобусов.

В свою очередь на границе с Молдовой очередей нет.

Напомним, в Украине прослеживаются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.