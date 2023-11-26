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Большие очереди автомобилей и грузовиков — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

26 ноября 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Большие очереди автомобилей и грузовиков — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
Очереди из автомобилей на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По состоянию на сегодня, 26 ноября, выезда из Украины ожидают 45 автомобилей, 36 автобусов и 2 214 грузовиков. Очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Ситуация на границе с Польшей

На границе с Польшей очереди зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

  • "Устилуг" — один автобус,
  • "Краковец" — пять автобусов,
  • "Шегини" — девять автобусов,
  • "Ягодин" — шесть автобусов в электронной очереди.

Относительно пункта пропуска "Нижанковичи" в электронной очереди ожидают 2 214 грузовиков.

По словам пограничников, там пропускают транспорт с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Ситуация на других направлениях

На границе со Словакией на пункте пропуска "Ужгород" ожидают выезда четыре автобуса.

На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ждут 11 автобусов.

Что касается границы Венгрии, то там очереди зафиксированы на:

  • "Звонковое" — пять автомобилей,
  • "Косино" — пять л/а,
  • "Лужанка" — 20 автомобилей,
  • "Вилок" — 15 автомобилей.

На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ожидают выезда 11 автобусов.

В свою очередь на границе с Молдовой очередей нет.

Напомним, в Украине прослеживаются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.

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