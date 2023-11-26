Большие очереди автомобилей и грузовиков — в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
По состоянию на сегодня, 26 ноября, выезда из Украины ожидают 45 автомобилей, 36 автобусов и 2 214 грузовиков. Очереди зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Ситуация на границе с Польшей
На границе с Польшей очереди зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" — один автобус,
- "Краковец" — пять автобусов,
- "Шегини" — девять автобусов,
- "Ягодин" — шесть автобусов в электронной очереди.
Относительно пункта пропуска "Нижанковичи" в электронной очереди ожидают 2 214 грузовиков.
По словам пограничников, там пропускают транспорт с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Ситуация на других направлениях
На границе со Словакией на пункте пропуска "Ужгород" ожидают выезда четыре автобуса.
На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ждут 11 автобусов.
Что касается границы Венгрии, то там очереди зафиксированы на:
- "Звонковое" — пять автомобилей,
- "Косино" — пять л/а,
- "Лужанка" — 20 автомобилей,
- "Вилок" — 15 автомобилей.
На границе с Румынией на пункте пропуска "Порубное" ожидают выезда 11 автобусов.
В свою очередь на границе с Молдовой очередей нет.
Напомним, в Украине прослеживаются проблемы с бензином. Это связано с забастовкой польских перевозчиков на границе.
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