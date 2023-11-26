Великі черги автомобілів та вантажівок — в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Станом на сьогодні, 26 листопада, на виїзд з України очікують 45 автомобілів, 36 автобусів та 2 214 вантажівок. Черги зафіксовані на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Ситуація на кордоні з Польщею
На кордоні з Польщею черги зафіксовані у таких пунктах пропуску:
- "Устилуг" — один автобус,
- "Краківець" — п'ять автобусів,
- "Шегині" — дев'ять автобусів,
- "Ягодин" — шість автобусів в електронній черзі.
Щодо пункту пропуску "Нижанковичі" в електронній черзі очікують 2214 вантажівок.
За словами прикордонників, там пропускають транспорт з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Ситуація на інших напрямках
На кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску "Ужгород" очікують на виїзд чотири автобуси.
На кордоні з Румунією на пункті пропуску "Порубне" на виїзд чекають 11 автобусів.
Щодо кордону Угорщини, то там черги зафіксовані на:
- "Дзвінкове" — п'ять автомобілів,
- "Косино" — п'ять л/а,
- "Лужанка" — 20 автівок,
- "Вилок" — 15 автомобілів.
На кордоні з Румунією на пункті пропуску "Порубне" очікують на виїзд 11 автобусів.
Своєю чергою на кордоні з Молдовою черг немає.
Нагадаємо, в Україні простежуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.
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