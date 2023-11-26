Великі черги автомобілів та вантажівок — в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Черги з автомобілів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 26 листопада, на виїзд з України очікують 45 автомобілів, 36 автобусів та 2 214 вантажівок. Черги зафіксовані на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Ситуація на кордоні з Польщею

На кордоні з Польщею черги зафіксовані у таких пунктах пропуску:

"Устилуг" — один автобус,

"Краківець" — п'ять автобусів,

"Шегині" — дев'ять автобусів,

"Ягодин" — шість автобусів в електронній черзі.

Щодо пункту пропуску "Нижанковичі" в електронній черзі очікують 2214 вантажівок.

За словами прикордонників, там пропускають транспорт з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Ситуація на інших напрямках

На кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску "Ужгород" очікують на виїзд чотири автобуси.

На кордоні з Румунією на пункті пропуску "Порубне" на виїзд чекають 11 автобусів.

Щодо кордону Угорщини, то там черги зафіксовані на:

"Дзвінкове" — п'ять автомобілів,

"Косино" — п'ять л/а,

"Лужанка" — 20 автівок,

"Вилок" — 15 автомобілів.

На кордоні з Румунією на пункті пропуску "Порубне" очікують на виїзд 11 автобусів.

Своєю чергою на кордоні з Молдовою черг немає.

Нагадаємо, в Україні простежуються проблеми з бензином. Це пов'язано зі страйком польських перевізників на кордоні.