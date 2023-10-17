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Водителям приготовиться: Дія тестирует новую услугу

17 октября 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Водителям приготовиться: Дія тестирует новую услугу
Мужчина сидит за рулем авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министерство цифровой трансформации начало тестировать сервис перерегистрации авто в приложении "Дія". Однако, чтобы принять участие в тестировании, нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщается на платформе "Дія".

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Отмечается, что вскоре можно всего в несколько кликов в Дії перерегистрировать авто без ненужных проверок и посредников, что ускорит процесс и уменьшит коррупционные риски, поскольку проверка авто и пользователей будет автоматической, без администратора.

"Услуга будет доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу нужно сформировать заявление в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор. Также в Дії можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение Укрпочты, вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях", — говорится в сообщении.

Кто может принять участие в тестировании перерегистрации авто

Отмечается, что по-настоящему купить или продать авто можно уже во время бета-теста. Кроме того, чтобы присоединиться к тестированию, нужно достичь 18-летнего возраста и иметь:

  • транспортное средство, которое хотят продать/купить;
  • РНОКПП;
  • ID, загранпаспорт или вид на жительство;
  • зарегистрированное место регистрации проживания;
  • Дія.Підпис.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, нужно перейти по ссылке.

Напомним, что в украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако, чтобы получить его, необходимо было обращаться лично в сервисный центр МВД. Но уже скоро можно будет заказать доставку удостоверения в отделение Укрпочты или курьером по удобному для вас адресу.

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