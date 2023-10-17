Водіям приготуватися: Дія тестує нову послугу
Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.
Про це повідомляється на платформі Дія.
Нова послуга в Дії "перереєстрація авто"
Зазначається, що незабаром можна всього лиш за кілька кліків у Дії перереєструвати авто без непотрібних перевірок і посередників, що пришвидшить процес і зменшить корупційні ризики, оскільки перевірка авто та користувачів буде автоматичною, без адміністратора.
"Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в Дії та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати — залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією. Також у Дії також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення Укрпошти, замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах", — йдеться в повідомленні.
Хто може взяти участь у тестуванні перереєстрації авто
Наголошується, що по-справжньому купити або ж продати авто можна вже під час бета-тесту. Крім того, щоб долучитися до тестування, потрібно досягти 18-річного віку й мати:
- транспортний засіб, який хочуть продати/купити;
- РНОКПП;
- ID, закордонний паспорт або посвідку на проживання;
- зареєстроване місце реєстрації проживання;
- Дія.Підпис.
Щоб долучитися до бета-тесту, потрібно перейти за посиланням.
Нагадаємо, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС. Але вже скоро можна буде замовити доставку посвідчення у відділення Укрпошти або кур’єром на зручну для вас адресу.
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