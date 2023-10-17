Водіям приготуватися: Дія тестує нову послугу

Чоловік сидить за кермом авто. Фото: freepik.com

Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.

Про це повідомляється на платформі Дія.

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Нова послуга в Дії "перереєстрація авто"

Зазначається, що незабаром можна всього лиш за кілька кліків у Дії перереєструвати авто без непотрібних перевірок і посередників, що пришвидшить процес і зменшить корупційні ризики, оскільки перевірка авто та користувачів буде автоматичною, без адміністратора.

"Послуга буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю потрібно сформувати заяву в Дії та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві лише необхідно його підписати і вибрати — залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією. Також у Дії також можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення Укрпошти, замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти в чергах", — йдеться в повідомленні.

Хто може взяти участь у тестуванні перереєстрації авто

Наголошується, що по-справжньому купити або ж продати авто можна вже під час бета-тесту. Крім того, щоб долучитися до тестування, потрібно досягти 18-річного віку й мати:

транспортний засіб, який хочуть продати/купити;

РНОКПП;

ID, закордонний паспорт або посвідку на проживання;

зареєстроване місце реєстрації проживання;

Дія.Підпис.

Щоб долучитися до бета-тесту, потрібно перейти за посиланням.

Нагадаємо, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС. Але вже скоро можна буде замовити доставку посвідчення у відділення Укрпошти або кур’єром на зручну для вас адресу.