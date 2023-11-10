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За нарушение ввоза авто для ВСУ не будут наказывать при одном условии

10 ноября 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
За нарушение ввоза авто для ВСУ не будут наказывать при одном условии
Военные проверяют исправность автомобиля. Фото: volynnews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С украинцев сняли ответственность за нарушение правил ввоза автомобилей для Вооруженных сил Украины, согласно новому законопроекту правительства. Однако существует одно условие.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Отмечается, что украинцев не будут наказывать за нарушение ввоза транспорта для нужд украинских военных, если будет документальное подтверждение передачи транспортных средств:

  • ВСУ, правоохранительным органам и другим военным формированиям;
  • Государственной службе специальной связи и защиты информации;
  • военным администрациям;
  • другим субъектам, которые согласно Закону осуществляют борьбу с терроризмом.

Цель изменений в Таможенный кодекс — обеспечение справедливого судебного разбирательства нарушений таможенных правил и определение административных взысканий.

"Изменениями предложен учет всех обстоятельств дела, а именно: характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность", — добавили в министерстве.

Напомним, что правительство также выделило 14 млрд грн для финансирования программ поддержки ветеранов войны в 2024 году. Таким образом, расходы на политику по участникам боевых действий были увеличены вдвое.

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