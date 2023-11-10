За порушення ввезення авто для ЗСУ не каратимуть за однієї умови
З українців зняли відповідальність за порушення правил ввезення автомобілів для Збройних сил України, згідно з новим законопроєктом уряду. Однак існує одна умова.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
За якої умови не каратимуть за порушення ввезення авто для ЗСУ
Зазначається, що українців не каратимуть за порушення ввезення транспорту для потреб українських військових, якщо буде документальне підтвердження передачі транспортних засобів:
- ЗСУ, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;
- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
- військовим адміністраціям;
- іншим суб’єктам, що відповідно до Закону здійснюють боротьбу з тероризмом.
Мета змін до Митного кодексу — забезпечення справедливого судового розгляду порушень митних правил і визначення адміністративних стягнень.
"Змінами запропоновано врахування всіх обставин справи, а саме: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність", — додали в міністерстві.
Нагадаємо, що уряд також виділив 14 млрд грн для фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році. Таким чином, витрати на політику щодо учасників бойових дій були збільшені вдвічі.
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