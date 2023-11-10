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За порушення ввезення авто для ЗСУ не каратимуть за однієї умови

10 листопада 2023 23:59
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Інна Буряк
редактор
За порушення ввезення авто для ЗСУ не каратимуть за однієї умови
Військові перевіряють справність авто. Фото: volynnews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З українців зняли відповідальність за порушення правил ввезення автомобілів для Збройних сил України, згідно з новим законопроєктом уряду. Однак існує одна умова.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Зазначається, що українців не каратимуть за порушення ввезення транспорту для потреб українських військових, якщо буде документальне підтвердження передачі транспортних засобів:

  • ЗСУ, правоохоронним органам й іншим військовим формуванням;
  • Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • військовим адміністраціям;
  • іншим суб’єктам, що відповідно до Закону здійснюють боротьбу з тероризмом.

Мета змін до Митного кодексу — забезпечення справедливого судового розгляду порушень митних правил і визначення адміністративних стягнень.

"Змінами запропоновано врахування всіх обставин справи, а саме: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, що уряд також виділив 14 млрд грн для фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році. Таким чином, витрати на політику щодо учасників бойових дій були збільшені вдвічі.

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