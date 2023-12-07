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За что в Польше сейчас могут выписать водителям огромные штрафы

7 декабря 2023 14:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
За что в Польше сейчас могут выписать водителям огромные штрафы
Полиция Польши следит, тщательно ли у вас очищен от снега автомобиль. Фото: auto-swiat.pl
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Вниманию украинских автолюбителей, которые сейчас находятся в Польше. В стране существует ряд специальных достаточно ощутимых зимних штрафов.

На сколько и за что штрафуют, сообщил YaVP.

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Зимние штрафы в Польше

  • 50 злотых (11,5 евро): оставленное авто с включенным двигателем для его разогрева;
  • 100 злотых (23 евро): оставленное двигателя включенным во время простоя в зоне жилой застройки;
  • 200 злотых (46 евро): не включены световые сигналы во время движения в условиях пониженной видимости;
  • 150-300 злотых (34,5-69 евро): остановка или стоянка в условиях пониженной видимости;
  • 300 злотых (69 евро): очистка от снега автомобиля с включенным двигателем;
  • 300 злотых (69 евро): неочищенные от снега фары;
  • 500 злотых (115 евро): езда на "лысой" резине;
  • 500 злотых (115 евро): не очищенные от снега регистрационные номера;
  • 3000 злотых (691,5 евро): движение на автомобиле, недостаточно очищенному от снега.

Ранее мы писали, кто стоит за польскими перевозчиками, блокирующими украинскую границу. Также сообщалось, за что в Польше могут оштрафовать велосипедиста на 30 тыс. злотых.

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