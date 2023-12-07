За что в Польше сейчас могут выписать водителям огромные штрафы

Полиция Польши следит, тщательно ли у вас очищен от снега автомобиль. Фото: auto-swiat.pl

Вниманию украинских автолюбителей, которые сейчас находятся в Польше. В стране существует ряд специальных достаточно ощутимых зимних штрафов.

На сколько и за что штрафуют, сообщил YaVP.

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Зимние штрафы в Польше

50 злотых (11,5 евро): оставленное авто с включенным двигателем для его разогрева;

100 злотых (23 евро): оставленное двигателя включенным во время простоя в зоне жилой застройки;

200 злотых (46 евро): не включены световые сигналы во время движения в условиях пониженной видимости;

150-300 злотых (34,5-69 евро): остановка или стоянка в условиях пониженной видимости;

300 злотых (69 евро): очистка от снега автомобиля с включенным двигателем;

300 злотых (69 евро): неочищенные от снега фары;

500 злотых (115 евро): езда на "лысой" резине;

500 злотых (115 евро): не очищенные от снега регистрационные номера;

3000 злотых (691,5 евро): движение на автомобиле, недостаточно очищенному от снега.

Ранее мы писали, кто стоит за польскими перевозчиками, блокирующими украинскую границу. Также сообщалось, за что в Польше могут оштрафовать велосипедиста на 30 тыс. злотых.