За що в Польщі зараз можуть виписати величезні штрафи водію

Поліція Польщі пильнує, чи ретельно у вас очищений від снігу автомобіль. Фото: auto-swiat.pl

До уваги українських автолюбителів, які зараз перебувають у Польщі. В країні існує низка спеціальних досить відчутних зимових штрафів.

На скільки та за що штрафують, повідомив YaVP.

Читайте також:

Зимові штрафи у Польщі

50 злотих (11,5 євро): залишення авто з увімкненим двигуном для його розігріву;

100 злотих (23 євро): залишення двигуна увімкненим під час простою в зоні житлової забудови;

200 злотих (46 євро): не увімкнені світлові сигнали під час руху в умовах зниженої видимості;

150-300 злотих (34,5-69 євро): зупинка чи стоянка в умовах зниженої видимості;

300 злотих (69 євро): очищення від снігу автомобіля з увімкненим двигуном;

300 злотих (69 євро): неочищені від снігу фари;

500 злотих (115 євро): їзда на "лисій" гумі;

500 злотих (115 євро): не очищені від снігу реєстраційні номери;

3000 злотих (691,5 євро): рух автомобілем, який недостатньо очищений від снігу.

Раніше ми писали, хто стоїть за польськими перевізниками, які блокують український кордон. Також повідомляли, за що у Польщі можуть оштрафувати велосипедиста на 30 тис. злотих.