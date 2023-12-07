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За що в Польщі зараз можуть виписати величезні штрафи водію

7 грудня 2023 14:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
За що в Польщі зараз можуть виписати величезні штрафи водію
Поліція Польщі пильнує, чи ретельно у вас очищений від снігу автомобіль. Фото: auto-swiat.pl
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

До уваги українських автолюбителів, які зараз перебувають у Польщі. В країні існує низка спеціальних досить відчутних зимових штрафів.

На скільки та за що штрафують, повідомив YaVP.

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Зимові штрафи у Польщі

  • 50 злотих (11,5 євро): залишення авто з увімкненим двигуном для його розігріву;
  • 100 злотих (23 євро): залишення двигуна увімкненим під час простою в зоні житлової забудови;
  • 200 злотих (46 євро): не увімкнені світлові сигнали під час руху в умовах зниженої видимості;
  • 150-300 злотих (34,5-69 євро): зупинка чи стоянка в умовах зниженої видимості;
  • 300 злотих (69 євро): очищення від снігу автомобіля з увімкненим двигуном;
  • 300 злотих (69 євро): неочищені від снігу фари;
  • 500 злотих (115 євро): їзда на "лисій" гумі;
  • 500 злотих (115 євро): не очищені від снігу реєстраційні номери;
  • 3000 злотих (691,5 євро): рух автомобілем, який недостатньо очищений від снігу.

Раніше ми писали, хто стоїть за польськими перевізниками, які блокують український кордон. Також повідомляли, за що у Польщі можуть оштрафувати велосипедиста на 30 тис. злотих.

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