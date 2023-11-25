Сбил патрульного и скрылся — в Киеве задержали гоэ-водителя

ДТП на Харьковском шоссе. Фото: Патрульная полиция

В Киеве правоохранители задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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Что известно о ДТП на Харьковском шоссе

Как стало известно, вечером, 24 ноября, на Харьковском шоссе водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия.

Последствия аварии на Харьковском шоссе. Фото: Патрульная полиция

"Все экипажи получили ориентировку и немедленно встали на поиски нарушителя. Вскоре патрульные установили беглеца и задержали его", — говорится в сообщении .

Отмечается, что пострадавший получил телесные повреждения, был госпитализирован.

"В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации", — добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие . В результате аварии погиб водитель автобуса, также много пострадавших среди пассажиров.