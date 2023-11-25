Сбил патрульного и скрылся — в Киеве задержали гоэ-водителя
В Киеве правоохранители задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.
Что известно о ДТП на Харьковском шоссе
Как стало известно, вечером, 24 ноября, на Харьковском шоссе водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия.
"Все экипажи получили ориентировку и немедленно встали на поиски нарушителя. Вскоре патрульные установили беглеца и задержали его", — говорится в сообщении .
Отмечается, что пострадавший получил телесные повреждения, был госпитализирован.
"В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации", — добавили в полиции.
Напомним, в Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие . В результате аварии погиб водитель автобуса, также много пострадавших среди пассажиров.
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