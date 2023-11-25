Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сбил патрульного и скрылся — в Киеве задержали гоэ-водителя arrow

Сбил патрульного и скрылся — в Киеве задержали гоэ-водителя

25 ноября 2023 02:39
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Сбил патрульного и скрылся — в Киеве задержали гоэ-водителя
ДТП на Харьковском шоссе. Фото: Патрульная полиция
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Киеве правоохранители задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Читайте также:

Что известно о ДТП на Харьковском шоссе

Как стало известно, вечером, 24 ноября, на Харьковском шоссе водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия.

Последствия аварии на Харьковском шоссе. Фото: Патрульная полиция

"Все экипажи получили ориентировку и немедленно встали на поиски нарушителя. Вскоре патрульные установили беглеца и задержали его", — говорится в сообщении .

Отмечается, что пострадавший получил телесные повреждения, был госпитализирован.

"В настоящее время на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации", — добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие . В результате аварии погиб водитель автобуса, также много пострадавших среди пассажиров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме