Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Збив патрульного та втік — у Києві затримали гое-водія arrow

Збив патрульного та втік — у Києві затримали гое-водія

25 листопада 2023 02:39
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Збив патрульного та втік — у Києві затримали гое-водія
ДТП на Харківському шосе. Фото: Патрульна поліція
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

Читайте також:

Що відомо про ДТП на Харківському шосе

Як стало відомо, ввечері, 24 листопада, на Харківському шосе водій Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події.

Наслідки аварії на Харківському шосе. Фото: Патрульна поліція

"Усі екіпажі отримали орієнтування та негайно стали на пошуки порушника. Невдовзі патрульні встановили втікача та затримали його", — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

"Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації", — додали у поліції.

Нагадаємо, у Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі