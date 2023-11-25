Збив патрульного та втік — у Києві затримали гое-водія

ДТП на Харківському шосе. Фото: Патрульна поліція

У Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

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Як стало відомо, ввечері, 24 листопада, на Харківському шосе водій Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події.

Наслідки аварії на Харківському шосе. Фото: Патрульна поліція

"Усі екіпажі отримали орієнтування та негайно стали на пошуки порушника. Невдовзі патрульні встановили втікача та затримали його", — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

"Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації", — додали у поліції.

Нагадаємо, у Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.