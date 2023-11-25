Збив патрульного та втік — у Києві затримали гое-водія
У Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.
Що відомо про ДТП на Харківському шосе
Як стало відомо, ввечері, 24 листопада, на Харківському шосе водій Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події.
"Усі екіпажі отримали орієнтування та негайно стали на пошуки порушника. Невдовзі патрульні встановили втікача та затримали його", — мовиться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалий отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
"Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації", — додали у поліції.
Нагадаємо, у Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.
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