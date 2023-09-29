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АЗС підвищили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 29 вересня

29 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 29 вересня — на АЗС дорожчає бензин та автогаз
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 29 вересня, на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. На кілька копійок подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 29 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 29 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 57,52 грн/л;
  • А-95 — 54,75 грн/л;
  • А-92 — 52,81 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,70 грн/л;
  • скраплений газ — 25,68 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 57,47 грн/л,
  • А-95 — за 54,65 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,67 грн/л.

Інші види палива:

  • Дизпальне продавали за 54,53 грн/л,
  • а також автогаз — 25,48 грн.

Ціни на пальне сьогодні 29 вересня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 29 вересня

29 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.

  • Найнижчі ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,79 грн/л.

 

Ціни на бензин 29 вересня
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Також ми писали, що в Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.

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