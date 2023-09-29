Цены на топливо 29 сентября — на АЗС дорожает бензин и автогаз

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В пятницу, 29 сентября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. На несколько копеек подорожали все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем сегодня, 29 сентября, вас интересует больше всего:

Цены на топливо, на АЗС 29 сентября

По информации мониторингового портала, 29 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,52 грн/л;

А-95 — 54,75 грн/л;

А-92 — 52,81 грн/л;

дизельное топливо — 54,70 грн/л;

сжиженный газ — 25,68 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,47 грн/л,

А-95 — за 54,65 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,67 грн/л.

Другие виды топлива:

Дизтопливо продавали по 54,53 грн/л,

а также автогаз — 25,48 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 29 сентября

29 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.

Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизтопливо продают на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,79 грн/л.

Источник: Auto.ria

Больше об авто

Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих не прошедшие обязательный техосмотр авто.

Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.