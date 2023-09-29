Цены на топливо 29 сентября — на АЗС дорожает бензин и автогаз

АЗС повысили цены на бензин: какая ситуация на рынке 29 сентября
В пятницу, 29 сентября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. На несколько копеек подорожали все виды бензинов, дизельное топливо и автомобильный газ.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 29 сентября, вас интересует больше всего:
Цены на топливо, на АЗС 29 сентября
По информации мониторингового портала, 29 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:
- A-95+ — 57,52 грн/л;
- А-95 — 54,75 грн/л;
- А-92 — 52,81 грн/л;
- дизельное топливо — 54,70 грн/л;
- сжиженный газ — 25,68 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 57,47 грн/л,
- А-95 — за 54,65 грн/л,
- бензин А-92 продавали по 52,67 грн/л.
Другие виды топлива:
- Дизтопливо продавали по 54,53 грн/л,
- а также автогаз — 25,48 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 29 сентября
29 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.
- Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
- Дизтопливо продают на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
- На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,79 грн/л.
Больше об авто
Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих не прошедшие обязательный техосмотр авто.
Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.