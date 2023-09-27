Штрафи в Україні: за що та яких водіїв карають на 17000 грн у 2023 році

Щоб не отримати неприємності, не слід забувати про ТО автомобіля. Фото: segodnya.ua

Цього року в Україні почали суворіше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Про це написала Avtosota.

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Торік восени водія Ford Transit оштрафували на 340 грн за порушення законодавства про номерні знаки. Попри сплату штрафу, водій не виконав вимоги про проходження техогляду. Внаслідок зупинки на початку 2023 року порушнику пред’явили серйозніше звинувачення за статтею 121 КУпАП. Адже повторне правопорушення протягом року тягне за собою позбавлення права керування автомобілем терміном від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт тривалістю від 5 до 10 діб.

Хто має пройти техогляд у 2023 році

вантажні автомобілі віком від 1 року (обов’язковий щорічний техогляд);

автобуси віком від 2 років (обов’язковий техогляд кожні 6 місяців);

вантажні та пасажирські транспортні засоби масою до 3,5 т (обов’язковий техогляд кожні 6 місяців);

легкові автомобілі (таксі) віком від 2 років (обов’язковий щорічний техогляд);

трактори віком від 2 років (техогляд раз на 2 роки);

легкові автомобілі (перший техогляд через 4 роки після реєстрації, потім — раз на 2 роки);

комерційні транспортні засоби (обов’язковий щорічний техогляд);

спеціалізована техніка (обов’язковий щорічний техогляд).

Штрафи за порушення правил техогляду або його невиконання

перше порушення — 340 грн;

повторне порушення — 17000 грн;

повторне порушення протягом року — штраф у розмірі 5100 грн, а також позбавлення права управління на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

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