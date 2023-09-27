Штрафы в Украине: за что и каких водителей наказывают на 17000 грн в 2023 году

За что и каких водителей начали штрафовать на 17000 грн в Украине в 2023 году
В этом году в Украине стали строже относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.
Об этом написала Avtosota.
Случай в Черниговской области
Осенью прошлого года водителя Ford Transit оштрафовали на 340 грн за нарушение законодательства о номерных знаках. Несмотря на уплату штрафа, водитель не выполнил требования о прохождении техосмотра. В результате остановки в начале 2023 года нарушителю предъявили более серьезное обвинение по статье 121 КУоАП. Ведь повторное правонарушение в течение года влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест продолжительностью от 5 до 10 суток.
Кто должен пройти техосмотр в 2023 году
- грузовые автомобили в возрасте от 1 года (обязательный ежегодный техосмотр);
- автобусы в возрасте от 2 лет (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);
- грузовые и пассажирские транспортные средства массой до 3,5 т (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);
- легковые автомобили (такси) в возрасте от 2 лет (обязательный ежегодный техосмотр);
- тракторы в возрасте от 2 лет (техосмотр раз в 2 года);
- легковые автомобили (первый техосмотр через 4 года после регистрации, затем — раз в 2 года);
- коммерческие транспортные средства (обязательный ежегодный техосмотр);
- специализированная техника (обязательный ежегодный техосмотр).
Штрафы за нарушение правил техосмотра или его невыполнение
- первое нарушение — 340 грн;
- повторное нарушение — 17000 грн;
- повторное нарушение в течение года — штраф в размере 5100 грн, а также лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.
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