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За что и каких водителей начали штрафовать на 17000 грн в Украине в 2023 году

27 сентября 2023 12:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Штрафы в Украине: за что и каких водителей наказывают на 17000 грн в 2023 году
Чтобы не получить неприятности, не следует забывать о ТО автомобиля. Фото: segodnya.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В этом году в Украине стали строже относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

Об этом написала Avtosota.

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Осенью прошлого года водителя Ford Transit оштрафовали на 340 грн за нарушение законодательства о номерных знаках. Несмотря на уплату штрафа, водитель не выполнил требования о прохождении техосмотра. В результате остановки в начале 2023 года нарушителю предъявили более серьезное обвинение по статье 121 КУоАП. Ведь повторное правонарушение в течение года влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест продолжительностью от 5 до 10 суток.

Кто должен пройти техосмотр в 2023 году

  • грузовые автомобили в возрасте от 1 года (обязательный ежегодный техосмотр);
  • автобусы в возрасте от 2 лет (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);
  • грузовые и пассажирские транспортные средства массой до 3,5 т (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);
  • легковые автомобили (такси) в возрасте от 2 лет (обязательный ежегодный техосмотр);
  • тракторы в возрасте от 2 лет (техосмотр раз в 2 года);
  • легковые автомобили (первый техосмотр через 4 года после регистрации, затем — раз в 2 года);
  • коммерческие транспортные средства (обязательный ежегодный техосмотр);
  • специализированная техника (обязательный ежегодный техосмотр).

Штрафы за нарушение правил техосмотра или его невыполнение

  • первое нарушение — 340 грн;
  • повторное нарушение — 17000 грн;
  • повторное нарушение в течение года — штраф в размере 5100 грн, а также лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Ранее мы писали, что украинцев начнут штрафовать за большие запасы горючего. Также напоминаем, что с 1 октября украинцев будет ждать новый штраф.

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