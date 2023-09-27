Штрафы в Украине: за что и каких водителей наказывают на 17000 грн в 2023 году

Чтобы не получить неприятности, не следует забывать о ТО автомобиля. Фото: segodnya.ua

В этом году в Украине стали строже относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедшие обязательный техосмотр.

Об этом написала Avtosota.

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Осенью прошлого года водителя Ford Transit оштрафовали на 340 грн за нарушение законодательства о номерных знаках. Несмотря на уплату штрафа, водитель не выполнил требования о прохождении техосмотра. В результате остановки в начале 2023 года нарушителю предъявили более серьезное обвинение по статье 121 КУоАП. Ведь повторное правонарушение в течение года влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест продолжительностью от 5 до 10 суток.

Кто должен пройти техосмотр в 2023 году

грузовые автомобили в возрасте от 1 года (обязательный ежегодный техосмотр);

автобусы в возрасте от 2 лет (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);

грузовые и пассажирские транспортные средства массой до 3,5 т (обязательный техосмотр каждые 6 месяцев);

легковые автомобили (такси) в возрасте от 2 лет (обязательный ежегодный техосмотр);

тракторы в возрасте от 2 лет (техосмотр раз в 2 года);

легковые автомобили (первый техосмотр через 4 года после регистрации, затем — раз в 2 года);

коммерческие транспортные средства (обязательный ежегодный техосмотр);

специализированная техника (обязательный ежегодный техосмотр).

Штрафы за нарушение правил техосмотра или его невыполнение

первое нарушение — 340 грн;

повторное нарушение — 17000 грн;

повторное нарушение в течение года — штраф в размере 5100 грн, а также лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев или административный арест сроком от 5 до 10 суток.

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