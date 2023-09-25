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В Украине водителей могут оштрафовать на 40 тысяч гривен: за что именно

25 сентября 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине водителей могут оштрафовать на 40 тысяч гривен: за что именно
Патрульная полиция остановила автомобиль для проверки. Фото: Патрульная полиция Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Действует военное положение. Но нарушителей правил дорожного движения за это время не убавилось. За это, конечно, могут наказать. Штраф может достигать 40 тысяч гривен. Если же нарушение очень серьезное, то могут отнять и права.

Новини.LIVE собирали информацию, за что могут наказать водителя.

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Наказание для водителей-нарушителей

В Национальной полиции Украины отмечают, что чаще всего сталкиваются с лицами, которые:

  • продолжают управлять автомобилем по истечении срока действия временного водительского удостоверения (например, из-за задержки в выдаче постоянных удостоверений);
  • управляют транспортным средством (ТС), не имея на это права.

В ПДД отмечается, что управлять запрещено лицам, которые:

  • находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
  • находятся под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции;
  • находятся в болезненном состоянии, в состоянии утомления.

Штрафы для нарушителей

Сообщается, что "Стандартный" штраф за вождение без права на это — 3 400 грн;

Когда водителя, лишенного прав вождения, "поймали" за рулем, назначается штраф в размере 20 400 грн.

Если в течение года после изъятия водитель снова задержали за рулем, то повторное наказание для него:

  • штраф в размере 40800 грн;
  • изъятие прав на управление транспортным средством сроком от 5 до 7 лет.

Напомним, Николаевскую дорогу в Одессе планируют расширить до 6 рядов. Ремонтные работы должны быть завершены до конца текущего года.

Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.

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