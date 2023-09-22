Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР: оберіть порядок роз'їзду трамвая та двох авто arrow

Тест з ПДР: оберіть порядок роз'їзду трамвая та двох авто

22 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: оберіть порядок роз'їзду трамвая та двох авто
Кого має пропустити жовте авто? Малюнок "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Пропонуємо цікаву задачу з проїзду регульованого перехрестя. Якому транспортному засобу має поступитися водій жовтого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише трамваю.
  2. Лише червоному автомобілю.
  3. Має поступитися обом.
  4. Не мусить поступатися жодному.

Розбір задачі

На перехресті жовте авто повертає ліворуч, червоне авто — праворуч, а трамвай їде прямо. Для усіх світить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Помилкою буде думати, що в цій ситуації перевагу матиме водій жовтого автомобіля, бо він знаходиться на головній дорозі відповідно до знаків 2.3 та 7.8.

Але світлофор у робочому режимі скасовує пріоритет дії знаків. Тому роз'їхатися тут потрібно за п. 16.6 ПДР.

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій жовтого автомобіля має дати дорогу, як трамваю, так й червоній машині.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з правил роз'їзду на перехресті, щоб уникнути аварійної ситуації. Також давали задачу про регулювальника на перехресті, яку не змогли розв'язати 37% водіїв.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз