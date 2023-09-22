Тест з ПДР: оберіть порядок роз'їзду трамвая та двох авто

Кого має пропустити жовте авто? Малюнок "За! Правилами".

Пропонуємо цікаву задачу з проїзду регульованого перехрестя. Якому транспортному засобу має поступитися водій жовтого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише трамваю. Лише червоному автомобілю. Має поступитися обом. Не мусить поступатися жодному.

Розбір задачі

На перехресті жовте авто повертає ліворуч, червоне авто — праворуч, а трамвай їде прямо. Для усіх світить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Помилкою буде думати, що в цій ситуації перевагу матиме водій жовтого автомобіля, бо він знаходиться на головній дорозі відповідно до знаків 2.3 та 7.8.

Але світлофор у робочому режимі скасовує пріоритет дії знаків. Тому роз'їхатися тут потрібно за п. 16.6 ПДР.

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, водій жовтого автомобіля має дати дорогу, як трамваю, так й червоній машині.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з правил роз'їзду на перехресті, щоб уникнути аварійної ситуації. Також давали задачу про регулювальника на перехресті, яку не змогли розв'язати 37% водіїв.