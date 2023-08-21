Цей тест з ПДР провалюють 37% водіїв: хто проїде перехрестя

Що показує водіям регулювальник? Малюнок: "За! Правилами"

Більшість водіїв напружуються, коли на дорозі з'являється регулювальник. Пропонуємо розв'язати задачу на тему "Регулювання дорожнього руху".

Про правила регулювальників нагадав ресурс "За! Правилами".

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Водій якого авто має право проїхати перехрестя в даній ситуації?

Варіанти відповіді

Лише водій червоного авто. Лише водій жовтого авто. Обидва водії мають право на проїзд. Обидва водії не мають право на проїзд.

Розбір завдання

До перехрестя під'їхали дві машини. Червона має намір повернути ліворуч, а жовта — праворуч.

Перехрестя є регульованим, адже воно обладнане світлофором. До того ж на ньому є регулювальник, який стоїть з витягнутими у сторони обома руками.

Згідно з п. 8.8 ПДР, руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми означають, що:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Тобто червоне авто, яке під'їжджає збоку грудей регулювальника, точно не зможе повернути ліворуч.

Жовте авто повертає у бік стрілочки, увімкненої у додатковій секції світлофора, яка дозволяє рух у вказаному напрямку.

Але відповідно до п. 8.3 ПДР сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків та є обов'язками до виконання.

Тобто водій жовтого авто теж не має права на проїзд.

Правильна відповідь №4

Обидва водії не мають право на проїзд. Потрібно чекати, коли регулювальник дозволить проїзд.

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.