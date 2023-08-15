Хитрий тест з ПДР: за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто
Уважно роздивіться дорожні знаки на малюнку та дайте відповідь на питання задачі з ПДР. Які напрямки дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля?
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Лише ліворуч.
- Усі напрямки дозволено.
Куди можна їхати, нам допоможуть розібратися дорожні знаки.
Знак 5.35 "кінець житлової зони" для нас не особливо важливий. Він дає зрозуміти, що повернувши ліворуч водій опиниться в житловій зоні.
Знак 1.26 попереджає, що попереду дорога з двостороннім рухом.
Знак 7.1.1 показує, яка відстань залишилася до дороги. Тобто до дороги з двостороннім рухом залишилося 300 метрів.
Отже, зараз він їде дорогою з одностороннім рухом, тому розворот для нього заборонений, бо так він буде їхати по зустрічній смузі.
Знаків та розмітки, які б забороняли повертати ліворуч в умовах задачі немає. Втім, червоне авто знаходиться у крайній правій смузі, звідки повертати ліворуч заборонено (п. 10.4 ПДР).
А от їхати прямо не заборонено.
Правильна відповідь: №1
За таких обставин червоне авто може проїхати лише прямо.
Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу на перехресті, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.