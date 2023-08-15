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Хитрий тест з ПДР: за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто

15 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитрий тест з ПДР: за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто
Розв'язання цієї задачі буде корисним як для початківців, так й для досвідчених водіїв. Малюнок: Youtube-канал "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Уважно роздивіться дорожні знаки на малюнку та дайте відповідь на питання задачі з ПДР. Які напрямки дозволені для подальшого руху водієві червоного автомобіля?

Варіанти відповіді

  • Лише прямо.
  • Прямо та ліворуч.
  • Ліворуч та у зворотному напрямку.
  • Прямо та у зворотному напрямку.
  • Лише ліворуч.
  • Усі напрямки дозволено.

Куди можна їхати, нам допоможуть розібратися дорожні знаки.

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Малюнок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 5.35 "кінець житлової зони" для нас не особливо важливий. Він дає зрозуміти, що повернувши ліворуч водій опиниться в житловій зоні.

Малюнок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 1.26 попереджає, що попереду дорога з двостороннім рухом.

Малюнок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 7.1.1 показує, яка відстань залишилася до дороги. Тобто до дороги з двостороннім рухом залишилося 300 метрів.

Отже, зараз він їде дорогою з одностороннім рухом, тому розворот для нього заборонений, бо так він буде їхати по зустрічній смузі.

Знаків та розмітки, які б забороняли повертати ліворуч в умовах задачі немає. Втім, червоне авто знаходиться у крайній правій смузі, звідки повертати ліворуч заборонено (п. 10.4 ПДР).

А от їхати прямо не заборонено.

Правильна відповідь: №1

За таких обставин червоне авто може проїхати лише прямо.

Раніше ми пропонували тест з ПДР, кому надати дорогу на перехресті, якщо обидва водії повертають праворуч. Також ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті.

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