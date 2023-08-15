Хитрый тест по ПДД: с помощью знаков выберите правильное направление движения авто

Решение этой задачи будет полезно как для начинающих, так и для опытных водителей. Рисунок: Youtube-канал "За! Правилами".

Внимательно просмотрите дорожные знаки на рисунке и ответьте на вопросы задачи по ПДД. Какие направления разрешены для дальнейшего движения водителю красного автомобиля?

Варианты ответа

Только прямо.

Прямо и налево.

Налево и обратно.

Прямо и обратно.

Только налево.

Все направления разрешены.

Куда можно ехать, нам помогут разобраться дорожные знаки.

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Рисунок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 5.35 "конец жилой зоны" для нас не особенно важен. Он дает понять, что повернув налево водитель окажется в жилой зоне.

Рисунок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 1.26 предупреждает, что впереди дорога с двусторонним движением.

Рисунок: Youtube-канал "За! Правилами"

Знак 7.1.1 показывает, какое расстояние осталось до дороги. То есть, до дороги с двусторонним движением осталось 300 метров.

Итак, сейчас он едет по дороге с односторонним движением, а значит разворот для него запрещен, потому что так он будет ехать по встречной полосе.

Знаков и разметки, которые запрещали бы поворачивать налево в условиях задачи нет. Впрочем, красный автомобиль находится в крайней правой полосе, откуда поворачивать налево запрещено (п. 10.4 ПДД).

А вот ехать прямо не запрещено.

Правильный ответ: №1

При таких обстоятельствах красный автомобиль может проехать только прямо.

Раньше мы предлагали тест по ПДД, кому предоставить дорогу на перекрестке, если оба водителя поворачивают направо. Также мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке.