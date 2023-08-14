Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Задания по ПДД для самых внимательных: выберите правильное направление движения авто arrow

Задания по ПДД для самых внимательных: выберите правильное направление движения авто

14 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задания по ПДД для самых внимательных: выберите правильное направление движения авто
Перед нерегулируемым перекрестком следует оценить обстоятельства и рассмотреть все знаки. Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Даже водители, которые едут по главной дороге, притормаживают перед нерегулируемым перекрестком с двумя проезжими частями. Следует спокойно оценить обстановку и рассмотреть все знаки.

Об этом написала "Украина за рулем".

Читайте также:

Внимательно посмотрите на дорожные знаки и выберите правильный ответ на вопрос: по каким направлениям ехать запрещено?

  1. Б, Д
  2. Б, Д, Е
  3. Б, В, Д
  4. Б, Г, Д, Е

Правильный ответ: Б, Д, Е

  • Дорога, пересекаемая автомобилем, имеет две проезжие части (п. 1.10 ПДД).
  • Действие предписывающих знаков 4.4 и 4.5 распространяется именно на те перекрестки проезжих частей, перед которыми они установлены (глава 33 ПДД).
  • Движение по траектории Б или Д приведет к выезду на полосу встречного движения, а разворот по траектории Е противоречит требованиям знака.

Штраф за нарушение

За такие маневры предусмотрен штраф в размере 255 грн. (ч. 2 ст. 122 КУоАП).

Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Главные новости Украины 14 августа: обстрел Одессы и изменения в мобилизации с сентября

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз