Задания по ПДД для самых внимательных: выберите правильное направление движения авто

Перед нерегулируемым перекрестком следует оценить обстоятельства и рассмотреть все знаки. Рисунок: "Украина за рулем".

Даже водители, которые едут по главной дороге, притормаживают перед нерегулируемым перекрестком с двумя проезжими частями. Следует спокойно оценить обстановку и рассмотреть все знаки.

Об этом написала "Украина за рулем".

Читайте также:

Внимательно посмотрите на дорожные знаки и выберите правильный ответ на вопрос: по каким направлениям ехать запрещено?

Б, Д Б, Д, Е Б, В, Д Б, Г, Д, Е

Правильный ответ: Б, Д, Е

Дорога, пересекаемая автомобилем, имеет две проезжие части (п. 1.10 ПДД).

Действие предписывающих знаков 4.4 и 4.5 распространяется именно на те перекрестки проезжих частей, перед которыми они установлены (глава 33 ПДД).

Движение по траектории Б или Д приведет к выезду на полосу встречного движения, а разворот по траектории Е противоречит требованиям знака.

Штраф за нарушение

За такие маневры предусмотрен штраф в размере 255 грн. (ч. 2 ст. 122 КУоАП).

Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.