Задания по ПДД для самых внимательных: выберите правильное направление движения авто
14 августа 2023 20:40
Перед нерегулируемым перекрестком следует оценить обстоятельства и рассмотреть все знаки. Рисунок: "Украина за рулем".
Даже водители, которые едут по главной дороге, притормаживают перед нерегулируемым перекрестком с двумя проезжими частями. Следует спокойно оценить обстановку и рассмотреть все знаки.
Об этом написала "Украина за рулем".
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Внимательно посмотрите на дорожные знаки и выберите правильный ответ на вопрос: по каким направлениям ехать запрещено?
- Б, Д
- Б, Д, Е
- Б, В, Д
- Б, Г, Д, Е
Правильный ответ: Б, Д, Е
- Дорога, пересекаемая автомобилем, имеет две проезжие части (п. 1.10 ПДД).
- Действие предписывающих знаков 4.4 и 4.5 распространяется именно на те перекрестки проезжих частей, перед которыми они установлены (глава 33 ПДД).
- Движение по траектории Б или Д приведет к выезду на полосу встречного движения, а разворот по траектории Е противоречит требованиям знака.
Штраф за нарушение
За такие маневры предусмотрен штраф в размере 255 грн. (ч. 2 ст. 122 КУоАП).
Раньше мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.