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Водители часто ошибаются: кто должен уступать при повороте налево в один ряд

31 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ПДД: кто должен уступать при повороте налево в один ряд
Простое правило поворота иногда забывают даже опытные водители. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Часто в условиях реального дорожного движения случаются ситуации, которые не сразу сообразят даже опытные водители. К примеру, кто должен уступить при повороте налево в один ряд.

Об этом сообщило Ukr.Media.

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Посмотрите на рисунок и скажите, кто из водителей должен уступить другому водителю?

  • Маршрутка должна уступить легковому автомобилю.
  • Легковушка должна пропустить маршрутку.

По всей видимости, и легковушка, и маршрутка маневрируют на разрешительный "зеленый" сигнал дополнительной секции светофора. Так кто же из них должен пропустить другого?

Маршрутка должна уступить легковому автомобилю

Неверный ответ, к сожалению. Главный аргумент в пользу этой версии — отсутствие знака об сужении движения с конкретной стороны.

Легковой автомобиль должен пропустить маршрутку

Бинго! Следует упомянуть об одном из самых простых и одновременно важных правил дорожного движения — правиле правой руки. В равнозначных условиях водители должны руководствоваться "правилом правой руки". А именно — дать дорогу приближающемуся транспортному средству с правой стороны.

Ранее мы писали, за что украинским водителям начали выписывать штраф 8500 грн. Также сообщалось, какое правило часто нарушают украинские водители.

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