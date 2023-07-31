ПДР: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд

Просте правило повороту інколи забувають навіть досвідчені водії. Фото: freepik

Часто в умовах реального дорожнього руху трапляються ситуації, які не одразу зметикують навіть досвідчені водії. Наприклад, хто має поступитися при повороті ліворуч в один ряд.

Про це повідомило Ukr.Media.

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Подивіться на малюнок і скажіть, хто з водіїв має поступитися іншому водієві?

Маршрутка має поступитися легковому автомобілю.

Легковик має пропустити маршрутку.

Як видно, і легковик, і маршрутка маневрують на дозвільний "зелений" сигнал додаткової секції світлофора. То хто ж з них має пропустити іншого?

Маршрутка має поступитися легковому автомобілю

Неправильна відповідь, на жаль. Головним аргументом на користь цієї версії є відсутність знаку про звужування руху з конкретного боку.

Легковий автомобіль має пропустити маршрутку

Бінго! Варто згадати про одне з найпростіших і водночас важливих правил дорожнього руху — правила правої руки. У рівнозначних умовах водії повинні керуватись "правилом правої руки". А саме — дати дорогу транспортному засобу, що наближається з правого боку.

Раніше ми писали, за що українським водіям почали виписувати штраф 8500 грн. Також повідомлялося, яке правило часто порушують українські водії.