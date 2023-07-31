Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Водії часто помиляються: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд arrow

Водії часто помиляються: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд

31 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ПДР: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд
Просте правило повороту інколи забувають навіть досвідчені водії. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Часто в умовах реального дорожнього руху трапляються ситуації, які не одразу зметикують навіть досвідчені водії. Наприклад, хто має поступитися при повороті ліворуч в один ряд.

Про це повідомило Ukr.Media.

Читайте також:

Подивіться на малюнок і скажіть, хто з водіїв має поступитися іншому водієві?

  • Маршрутка має поступитися легковому автомобілю.
  • Легковик має пропустити маршрутку.

Як видно, і легковик, і маршрутка маневрують на дозвільний "зелений" сигнал додаткової секції світлофора. То хто ж з них має пропустити іншого?

Маршрутка має поступитися легковому автомобілю

Неправильна відповідь, на жаль. Головним аргументом на користь цієї версії є відсутність знаку про звужування руху з конкретного боку.

Легковий автомобіль має пропустити маршрутку

Бінго! Варто згадати про одне з найпростіших і водночас важливих правил дорожнього руху — правила правої руки. У рівнозначних умовах водії повинні керуватись "правилом правої руки". А саме — дати дорогу транспортному засобу, що наближається з правого боку.

Раніше ми писали, за що українським водіям почали виписувати штраф 8500 грн. Також повідомлялося, яке правило часто порушують українські водії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз