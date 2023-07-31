ПДР: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд

Водії часто помиляються: хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд
Часто в умовах реального дорожнього руху трапляються ситуації, які не одразу зметикують навіть досвідчені водії. Наприклад, хто має поступитися при повороті ліворуч в один ряд.
Про це повідомило Ukr.Media.
Подивіться на малюнок і скажіть, хто з водіїв має поступитися іншому водієві?
- Маршрутка має поступитися легковому автомобілю.
- Легковик має пропустити маршрутку.
Як видно, і легковик, і маршрутка маневрують на дозвільний "зелений" сигнал додаткової секції світлофора. То хто ж з них має пропустити іншого?
Маршрутка має поступитися легковому автомобілю
Неправильна відповідь, на жаль. Головним аргументом на користь цієї версії є відсутність знаку про звужування руху з конкретного боку.
Легковий автомобіль має пропустити маршрутку
Бінго! Варто згадати про одне з найпростіших і водночас важливих правил дорожнього руху — правила правої руки. У рівнозначних умовах водії повинні керуватись "правилом правої руки". А саме — дати дорогу транспортному засобу, що наближається з правого боку.
Раніше ми писали, за що українським водіям почали виписувати штраф 8500 грн. Також повідомлялося, яке правило часто порушують українські водії.