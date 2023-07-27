Коли водій може вимагати у поліції замість штрафу усне зауваження

Поліція має не завжди виписувати штраф порушникові ПДР. Фото: Facebook Поліції Івано-Франківської області.

Не всі порушення правил дорожнього руху тягнуть за собою адміністративну відповідальність та покарання. У деяких випадках водій може отримати лише усне зауваження.

Про це повідомив bigmir.

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Серед найпопулярніших незначних порушень, за які поліція любить штрафувати водіїв:

рух у крайній лівій смузі при вільній правій;

проїзд на кілька сантиметрів за стоп-лінію біля пішохідного переходу;

забутий вдома страховий поліс, хоча автомобіль застрахований і це можна перевірити по базі МТСБУ.

Що каже закон

В Кодексі про адміністративні правопорушення немає позначення або переліку значних чи незначних порушень. Але адвокати класифікують деякі порушення як такі, що не зазнають значної шкоди або тяжких наслідків. Тобто водій порушив правила дорожнього руху, але не створив небезпеку чи аварійну ситуацію.

Але закон передбачає можливість за малозначності правопорушення звільнити водія від адміністративної відповідальності та обмежитися усним зауваженням (ст. 22 КУпАП).

У разі винесення усного зауваження, водія буде повністю звільнено від правових наслідків за адміністративне правопорушення. У такому разі буде вважатися, що водій не притягувався до адміністративної відповідальності.

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