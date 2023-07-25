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За яке порушення в Україні можна залишитися без водійських прав на пів року

25 липня 2023 11:26
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Штрафи в Україні: за яке порушення залишають без водійських прав на пів року
Якщо поліція зупинила машину через непрацюючі габаритні вогні вдруге за рік, то водій ризикує на 6 місяців залишитися без прав. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Серед найпоширеніших порушень в Україні, за які поліція штрафує водіїв, є їзда на авто з непрацюючими габаритними вогнями. У сутінках таких порушників виявити не важко.

Згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП, водіям, в авто яких не працюючими габаритні вогні, загрожує

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  • штраф у розмірі 340 гривень;
  • за повторне порушення цього правила протягом року — вилучення водійського посвідчення на термін від трьох до шести місяців.

Насправді водіям доволі складно стежити за усіма лампочками протягом руху автомобіля. Тому, якщо несправність сталася під час поїздки, це не вважається адміністративним правопорушенням. Хоча водії повинні вжити негайних заходів для усунення проблеми. Штрафи, накладені поліцією в таких ситуаціях, вважаються незаконними та можуть бути скасовані у суді.

Ще про посилення штрафів в Україні

Якщо у водія відсутній талон про проходження обов’язкового технічного контролю, то згідно зі змінами до ст. 112 Кодексу України про адміністративні правопорушення автовласнику загрожує вилучення прав та призначається штраф від 850 до 1700 грн за авто, яке має несправності. У деяких випадках водія можуть заарештувати на термін від 5 до 10 діб.

Також в Україні посилено покарання за керування транспортним засобом без посвідчення водія. За таке порушення призначають штраф 20,4 тис. грн. За повторне порушення розмір штрафу становить 40,8 тис. грн з можливістю позбавлення прав на 5-7 років.

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