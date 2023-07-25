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За какое нарушение в Украине можно остаться без водительских прав на полгода

25 июля 2023 11:26
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Штрафы в Украине: за какое нарушение оставляют без водительских прав на полгода
Если полиция остановила машину из-за неработающих габаритных огней второй раз за год, то водитель рискует на 6 месяцев остаться без прав. Фото: google
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Среди наиболее распространенных нарушений в Украине, за которые полиция штрафует водителей, — езда на авто с неработающими габаритными огнями. В сумерках таких нарушителей обнаружить не сложно.

Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП, водителям, в авто которых не работают габаритные огни, грозит

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  • штраф в размере 340 гривен;
  • за повторное нарушение этого правила в течение года — изъятие водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев.

На самом деле водителям достаточно сложно следить за всеми лампочками во время движения автомобиля. Поэтому если неисправность произошла во время поездки, это не считается административным правонарушением. Хотя водители должны принять немедленные меры для устранения проблемы. Штрафы, наложенные полицией в таких ситуациях, считаются незаконными и могут быть отменены в суде.

Еще об усилении штрафов в Украине

Если у водителя отсутствует талон о прохождении обязательного технического контроля, то согласно изменениям ст. 112 Кодекса Украины об административных правонарушениях автовладельцу грозит изъятие прав и назначается штраф от 850 до 1700 грн за авто, имеющее неисправности. В некоторых случаях водителя могут арестовать на срок от 5 до 10 дней.

Также в Украине ужесточено наказание за управление транспортным средством без водительского удостоверения. За такое нарушение назначается штраф в размере 20,4 тыс. грн. За повторное нарушение размер штрафа составляет 40,8 тыс. грн. с возможностью лишения прав на 5-7 лет.

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