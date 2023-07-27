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Когда водитель может требовать у полиции вместо штрафа устное замечание

27 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Когда водитель может требовать у полиции вместо штрафа устное замечание
Полиция должна не всегда выписывать штраф нарушителю ПДД. Фото: Facebook Полиция Ивано-Франковской области.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Не все нарушения правил дорожного движения влекут административную ответственность и наказание. В некоторых случаях водитель может получить только устное замечание.

Об этом сообщил bigmir.

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Среди самых популярных незначительных нарушений, за которые полиция любит штрафовать водителей:

  • движение в крайней левой полосе при свободной правой;
  • проезд на несколько сантиметров за стоп-линию у пешеходного перехода;
  • забытый дома страховой полис, хотя автомобиль застрахован и это можно проверить по базе МТСБУ.

Что говорит закон

В Кодексе об административных правонарушениях нет обозначения или перечня значительных, или незначительных нарушений. Но адвокаты классифицируют некоторые нарушения как не несущий значительный ущерб или тяжкие последствия. То есть водитель нарушил правила дорожного движения, но не создал опасности или аварийной ситуации.

Но закон предусматривает возможность из-за малозначительности правонарушения освободить водителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 22 КУоАП).

В случае вынесения устного замечания, водитель будет полностью освобожден от правовых последствий за административное правонарушение. В этом случае будет считаться, что водитель не привлекался к административной ответственности.

Ранее мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщали, как правильно проехать перекресток с круговым движением.

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