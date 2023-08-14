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Завдання з ПДР для найуважніших: оберіть правильний напрямок руху авто

14 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Завдання з ПДР для найуважніших: оберіть вірний напрямок руху авто
Перед нерегульованим перехрестям потрібно оцінити обставини та роздивитися усі знаки. Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Навіть водії, котрі їдуть головною дорогою, пригальмовують перед нерегульованим перехрестям із двома проїжджими частинами. Потрібно спокійно оцінити обставини та роздивитися усі знаки.

Про це написала "Україна за кермом".

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Уважно подивіться на дорожні знаки та оберіть  правильну відповідь на питання: у яких напрямках їхати заборонено?

  1. Б, Д
  2. Б, Д, Е
  3. Б, В, Д
  4. Б, Г, Д, Е

Правильна відповідь: Б, Д, Е

  • Дорога, яку перетинає автомобіль, має дві проїжджі частини (п. 1.10 ПДР).
  • Дія розпорядчих знаків 4.4 і 4.5 поширюється конкретно на те перехрещення проїзних частин, перед якими їх установлено (розділ 33 ПДР).
  • Рух за траєкторією Б або Д спричинить виїзд на смугу зустрічного руху, а розворот за траєкторією Е суперечить вимогам знаку.

Штраф за порушення

За такі маневри передбачений штраф у розмірі 255 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.

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