Завдання з ПДР для найуважніших: оберіть вірний напрямок руху авто

Перед нерегульованим перехрестям потрібно оцінити обставини та роздивитися усі знаки. Малюнок: "Україна за кермом".

Навіть водії, котрі їдуть головною дорогою, пригальмовують перед нерегульованим перехрестям із двома проїжджими частинами. Потрібно спокійно оцінити обставини та роздивитися усі знаки.

Про це написала "Україна за кермом".

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Уважно подивіться на дорожні знаки та оберіть правильну відповідь на питання: у яких напрямках їхати заборонено?

Б, Д Б, Д, Е Б, В, Д Б, Г, Д, Е

Правильна відповідь: Б, Д, Е

Дорога, яку перетинає автомобіль, має дві проїжджі частини (п. 1.10 ПДР).

Дія розпорядчих знаків 4.4 і 4.5 поширюється конкретно на те перехрещення проїзних частин, перед якими їх установлено (розділ 33 ПДР).

Рух за траєкторією Б або Д спричинить виїзд на смугу зустрічного руху, а розворот за траєкторією Е суперечить вимогам знаку.

Штраф за порушення

За такі маневри передбачений штраф у розмірі 255 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.