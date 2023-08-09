Тест з ПДР: як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті

Яка з траєкторій розвороту може створити ДТП. Малюнок: "Україна за кермом"

Розворот на перехресті є потенційно небезпечним маневром. Перевірте своє знання правил розвороту, щоб уникнути лиха на дорозі.

Про це написала "Україна за кермом".

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варіант "А"; варіант "Б"; обидва варіанти.

Як правильно виконати розворот

Перед поворотом ліворуч або розворотом необхідність зайняти крайнє ліве положення (п. 10.4 ПДР).

Розворот на перехресті дозволений, якщо немає заборонних дорожніх знаків (в умовах задачі таких немає).

Поворот потрібно виконати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на стороні зустрічного руху (п. 10.5 ПДР).

Розвертаючись на перехресті, можна рухатися за будь-якою траєкторією, але в межах одного перехрестя проїжджих частин.

Головне не виїхати на зустрічну смугу і не їхати по пішохідному переходу (якщо він є).

Правильна відповідь

В умовах задачі на перехресті є два перехрещення проїжджих частин, відокремлених розділовою смугою у вигляді газону.

Якщо їхати за траєкторією "А", авто опиниться на смузі зустрічного руху.

Отже, дозволений варіант — "Б".

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.