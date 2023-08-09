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Тест з ПДР: як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті

9 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті
Яка з траєкторій розвороту може створити ДТП. Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Розворот на перехресті є потенційно небезпечним маневром. Перевірте своє знання правил розвороту, щоб уникнути лиха на дорозі.

Про це написала "Україна за кермом".

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  1. варіант "А";
  2. варіант "Б";
  3. обидва варіанти.

Як правильно виконати розворот

  • Перед поворотом ліворуч або розворотом необхідність зайняти крайнє ліве положення (п. 10.4 ПДР).
  • Розворот на перехресті дозволений, якщо немає заборонних дорожніх знаків (в умовах задачі таких немає).
  • Поворот потрібно виконати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на стороні зустрічного руху (п. 10.5 ПДР).
  • Розвертаючись на перехресті, можна рухатися за будь-якою траєкторією, але в межах одного перехрестя проїжджих частин.
  • Головне не виїхати на зустрічну смугу і не їхати по пішохідному переходу (якщо він є).

Правильна відповідь

  • В умовах задачі на перехресті є два перехрещення проїжджих частин, відокремлених розділовою смугою у вигляді газону.
  • Якщо їхати за траєкторією "А", авто опиниться на смузі зустрічного руху.
  • Отже, дозволений варіант — "Б".

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.

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