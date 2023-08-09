Тест з ПДР: як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті
9 серпня 2023 20:40
Яка з траєкторій розвороту може створити ДТП. Малюнок: "Україна за кермом"
Розворот на перехресті є потенційно небезпечним маневром. Перевірте своє знання правил розвороту, щоб уникнути лиха на дорозі.
Про це написала "Україна за кермом".
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За якою траєкторією має їхати червоне авто
- варіант "А";
- варіант "Б";
- обидва варіанти.
Як правильно виконати розворот
- Перед поворотом ліворуч або розворотом необхідність зайняти крайнє ліве положення (п. 10.4 ПДР).
- Розворот на перехресті дозволений, якщо немає заборонних дорожніх знаків (в умовах задачі таких немає).
- Поворот потрібно виконати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на стороні зустрічного руху (п. 10.5 ПДР).
- Розвертаючись на перехресті, можна рухатися за будь-якою траєкторією, але в межах одного перехрестя проїжджих частин.
- Головне не виїхати на зустрічну смугу і не їхати по пішохідному переходу (якщо він є).
Правильна відповідь
- В умовах задачі на перехресті є два перехрещення проїжджих частин, відокремлених розділовою смугою у вигляді газону.
- Якщо їхати за траєкторією "А", авто опиниться на смузі зустрічного руху.
- Отже, дозволений варіант — "Б".
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.