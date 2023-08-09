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Тест по ПДД: как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке

9 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке
Какая из траекторий разворота может создать ДТП. Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Разворот на перекрестке является потенциально опасным маневром. Проверьте свое знание правил разворота, чтобы избежать беды на дороге.

Об этом написала "Украина за рулем".

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  1. вариант "А";
  2. вариант "Б";
  3. оба варианта.

Как правильно выполнить разворот

  • Перед поворотом налево или разворотом необходимо занять крайнее левое положение (п. 10.4 ПДД).
  • Разворот на перекрестке разрешен, если нет запрещающих дорожных знаков (в условиях задачи таковых нет).
  • Поворот нужно выполнить так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения (п. 10.5 ПДД).
  • Разворачиваясь на перекрестке, можно двигаться по любой траектории, но в пределах одного перекрестка проезжих частей.
  • Главное не выехать на встречную полосу и не ехать по пешеходному переходу (если он есть).

Правильный ответ

  • В условиях задачи на перекрестке есть два пересечения проезжих частей, разделенных разделительной полосой в виде газона.
  • Если ехать по траектории "А", автомобиль окажется на полосе встречного движения.
  • Следовательно, разрешенный вариант — "Б".

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.

 

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