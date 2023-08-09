Тест по ПДД: как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке

Какая из траекторий разворота может создать ДТП. Рисунок: "Украина за рулем"

Разворот на перекрестке является потенциально опасным маневром. Проверьте свое знание правил разворота, чтобы избежать беды на дороге.

Об этом написала "Украина за рулем".

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вариант "А"; вариант "Б"; оба варианта.

Как правильно выполнить разворот

Перед поворотом налево или разворотом необходимо занять крайнее левое положение (п. 10.4 ПДД).

Разворот на перекрестке разрешен, если нет запрещающих дорожных знаков (в условиях задачи таковых нет).

Поворот нужно выполнить так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения (п. 10.5 ПДД).

Разворачиваясь на перекрестке, можно двигаться по любой траектории, но в пределах одного перекрестка проезжих частей.

Главное не выехать на встречную полосу и не ехать по пешеходному переходу (если он есть).

Правильный ответ

В условиях задачи на перекрестке есть два пересечения проезжих частей, разделенных разделительной полосой в виде газона.

Если ехать по траектории "А", автомобиль окажется на полосе встречного движения.

Следовательно, разрешенный вариант — "Б".

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.