Тест по ПДД: как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке
9 августа 2023 20:40
Какая из траекторий разворота может создать ДТП. Рисунок: "Украина за рулем"
Разворот на перекрестке является потенциально опасным маневром. Проверьте свое знание правил разворота, чтобы избежать беды на дороге.
Об этом написала "Украина за рулем".
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- вариант "А";
- вариант "Б";
- оба варианта.
Как правильно выполнить разворот
- Перед поворотом налево или разворотом необходимо занять крайнее левое положение (п. 10.4 ПДД).
- Разворот на перекрестке разрешен, если нет запрещающих дорожных знаков (в условиях задачи таковых нет).
- Поворот нужно выполнить так, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения (п. 10.5 ПДД).
- Разворачиваясь на перекрестке, можно двигаться по любой траектории, но в пределах одного перекрестка проезжих частей.
- Главное не выехать на встречную полосу и не ехать по пешеходному переходу (если он есть).
Правильный ответ
- В условиях задачи на перекрестке есть два пересечения проезжих частей, разделенных разделительной полосой в виде газона.
- Если ехать по траектории "А", автомобиль окажется на полосе встречного движения.
- Следовательно, разрешенный вариант — "Б".
Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.