Тест з ПДР: кожний другий помиляється, кому надати дорогу насамперед

Хто з водіїв має перевагу? Малюнок: "Україна за кермом".

При рівних умовах на дорозі для двох учасників руху, правоту одного з них визначають додаткові правила. Їх потрібно знати, щоб не втрапити у велику халепу.

Про це написала "Україна за кермом".

Читайте також:

Хто із водіїв має перевагу

Водій вантажівки.

Водій легкового автомобіля.

Хто перший встигне.

Правильна відповідь: №1

Обидва водії проїжджають на дозвільний сигнал додаткової секції світлофора при забороненому основному.

Отже, вони зобов’язані надати перевагу транспортним засобам, що рухаються з усіх інших напрямків (п.п. 8.7.3, 16.9 ПДР).

В такій ситуації потрібно виконувати вимогу пункту 10.11 Правил дорожнього руху. А саме — поступитися дорогою повинен водій, до якого інший транспортний засіб наближається з правого боку. Тобто — правило "перешкода праворуч".

Штраф за порушення

Згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП, за таке порушення водія легкового авто можуть оштрафувати на суму 425 грн.

Раніше ми писали, кому в Україні доведеться перездавати на права кожні 10-15 років. Також було представлено ТОП-10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні.