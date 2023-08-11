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Тест з ПДР: кожний другий помиляється, кому надати дорогу насамперед

11 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: кожний другий помиляється, кому надати дорогу насамперед
Хто з водіїв має перевагу? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

При рівних умовах на дорозі для двох учасників руху, правоту одного з них визначають додаткові правила. Їх потрібно знати, щоб не втрапити у велику халепу.

Про це написала "Україна за кермом".

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Хто із водіїв має перевагу

  • Водій вантажівки.
  • Водій легкового автомобіля.
  • Хто перший встигне.

Правильна відповідь: №1

  • Обидва водії проїжджають на дозвільний сигнал додаткової секції світлофора при забороненому основному.
  • Отже, вони зобов’язані надати перевагу транспортним засобам, що рухаються з усіх інших напрямків (п.п. 8.7.3, 16.9 ПДР).
  • В такій ситуації потрібно виконувати вимогу пункту 10.11 Правил дорожнього руху. А саме — поступитися дорогою повинен водій, до якого інший транспортний засіб наближається з правого боку. Тобто — правило "перешкода праворуч".

Штраф за порушення

Згідно з частиною 2 статті 122 КУпАП, за таке порушення водія легкового авто можуть оштрафувати на суму 425 грн.

Раніше ми писали, кому в Україні доведеться перездавати на права кожні 10-15 років. Також було представлено ТОП-10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні.

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