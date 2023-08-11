Тест по ПДД: каждый второй ошибается, кому предоставить дорогу в первую очередь

Кто из водителей имеет преимущество? Рисунок: "Украина за рулем".

При равных условиях на дороге для двух участников движения правоту одного из них определяют дополнительные правила. Их нужно знать, чтобы не попасть в большую передрягу.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Кто из водителей имеет преимущество

Водитель грузовика.

Водитель легкового автомобиля.

Кто первый успеет.

Правильный ответ: №1

Оба водителя проезжают на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора при запрещенном основном.

Следовательно, они обязаны пропускать транспортные средства, двигающиеся по всем другим направлениям (п.п. 8.7.3, 16.9 ПДД).

В такой ситуации следует выполнять требование пункта 10.11 Правил дорожного движения. А именно — уступить дорогу должен водитель, к которому другое транспортное средство приближается с правой стороны. То есть — правило "помеха справа".

Штраф за нарушение

Согласно части 2 статьи 122 КУоАП, за такое нарушение водителя легкового автомобиля могут быть оштрафованы на сумму 425 грн.

Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет. Также было представлено ТОП-10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине.