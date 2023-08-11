Тест по ПДД: каждый второй ошибается, кому предоставить дорогу в первую очередь
11 августа 2023 20:40
Кто из водителей имеет преимущество? Рисунок: "Украина за рулем".
При равных условиях на дороге для двух участников движения правоту одного из них определяют дополнительные правила. Их нужно знать, чтобы не попасть в большую передрягу.
Об этом написала "Украина за рулем".
Читайте также:
Кто из водителей имеет преимущество
- Водитель грузовика.
- Водитель легкового автомобиля.
- Кто первый успеет.
Правильный ответ: №1
- Оба водителя проезжают на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора при запрещенном основном.
- Следовательно, они обязаны пропускать транспортные средства, двигающиеся по всем другим направлениям (п.п. 8.7.3, 16.9 ПДД).
- В такой ситуации следует выполнять требование пункта 10.11 Правил дорожного движения. А именно — уступить дорогу должен водитель, к которому другое транспортное средство приближается с правой стороны. То есть — правило "помеха справа".
Штраф за нарушение
Согласно части 2 статьи 122 КУоАП, за такое нарушение водителя легкового автомобиля могут быть оштрафованы на сумму 425 грн.
Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет. Также было представлено ТОП-10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине.