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Тест по ПДД: каждый второй ошибается, кому предоставить дорогу в первую очередь

11 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: каждый второй ошибается, кому предоставить дорогу в первую очередь
Кто из водителей имеет преимущество? Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

При равных условиях на дороге для двух участников движения правоту одного из них определяют дополнительные правила. Их нужно знать, чтобы не попасть в большую передрягу.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Кто из водителей имеет преимущество

  • Водитель грузовика.
  • Водитель легкового автомобиля.
  • Кто первый успеет.

Правильный ответ: №1

  • Оба водителя проезжают на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора при запрещенном основном.
  • Следовательно, они обязаны пропускать транспортные средства, двигающиеся по всем другим направлениям (п.п. 8.7.3, 16.9 ПДД).
  • В такой ситуации следует выполнять требование пункта 10.11 Правил дорожного движения. А именно — уступить дорогу должен водитель, к которому другое транспортное средство приближается с правой стороны. То есть — правило "помеха справа".

Штраф за нарушение

Согласно части 2 статьи 122 КУоАП, за такое нарушение водителя легкового автомобиля могут быть оштрафованы на сумму 425 грн.

Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет. Также было представлено ТОП-10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине.

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