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Заплутана задача з ПДР: чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті

16 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Заплутана задача з ПДР: чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті
На нерегульованому перехресті водіям потрібно бути особливо уважними. Малюнок: "Україна за кермом"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Уважно роздивіться схему ситуації на перехресті. Визначте, яким в черзі проїде перехрестя червоне авто.

Про це написала "Україна за кермом".

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Зазвичай на таких перехрестях встановлюють світлофори. Але в умовах задачі воно нерегульоване, а тому — небезпечне.

Хто за ким проїде перехрестя

  1. Трамвай 1 разом із трамваєм 2, бензовоз, легковик.
  2. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковик.
  3. Трамвай 1, бензовоз, легковик, трамвай 2.
  4. Бензовоз, трамвай 1, легковик, трамвай 2.

Правильна відповідь: №3

  • Трамвай 2 перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім. Трамвай 1 має перевагу перед бензовозом, позаяк перебуває на рівнозначній з ним дорозі (п. 16.12 ПДР).
  • Обов'язок водія легкового автомобіля, що повертає ліворуч, дати дорогу бензовозу, який рухається прямо (п. 16.13 ПДР).

Штраф за порушення правила

За ненадання пріоритету на перехресті призначається штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУпАП).

Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.

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