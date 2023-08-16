Заплутана задача з ПДР: чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті
16 серпня 2023 20:40
На нерегульованому перехресті водіям потрібно бути особливо уважними. Малюнок: "Україна за кермом"
Уважно роздивіться схему ситуації на перехресті. Визначте, яким в черзі проїде перехрестя червоне авто.
Про це написала "Україна за кермом".
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Зазвичай на таких перехрестях встановлюють світлофори. Але в умовах задачі воно нерегульоване, а тому — небезпечне.
Хто за ким проїде перехрестя
- Трамвай 1 разом із трамваєм 2, бензовоз, легковик.
- Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковик.
- Трамвай 1, бензовоз, легковик, трамвай 2.
- Бензовоз, трамвай 1, легковик, трамвай 2.
Правильна відповідь: №3
- Трамвай 2 перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім. Трамвай 1 має перевагу перед бензовозом, позаяк перебуває на рівнозначній з ним дорозі (п. 16.12 ПДР).
- Обов'язок водія легкового автомобіля, що повертає ліворуч, дати дорогу бензовозу, який рухається прямо (п. 16.13 ПДР).
Штраф за порушення правила
За ненадання пріоритету на перехресті призначається штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУпАП).
Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.