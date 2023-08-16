Заплутана задача з ПДР: чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті

На нерегульованому перехресті водіям потрібно бути особливо уважними. Малюнок: "Україна за кермом"

Уважно роздивіться схему ситуації на перехресті. Визначте, яким в черзі проїде перехрестя червоне авто.

Про це написала "Україна за кермом".

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Зазвичай на таких перехрестях встановлюють світлофори. Але в умовах задачі воно нерегульоване, а тому — небезпечне.

Хто за ким проїде перехрестя

Трамвай 1 разом із трамваєм 2, бензовоз, легковик. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковик. Трамвай 1, бензовоз, легковик, трамвай 2. Бензовоз, трамвай 1, легковик, трамвай 2.

Правильна відповідь: №3

Трамвай 2 перебуває на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім. Трамвай 1 має перевагу перед бензовозом, позаяк перебуває на рівнозначній з ним дорозі (п. 16.12 ПДР).

Обов'язок водія легкового автомобіля, що повертає ліворуч, дати дорогу бензовозу, який рухається прямо (п. 16.13 ПДР).

Штраф за порушення правила

За ненадання пріоритету на перехресті призначається штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУпАП).

Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.