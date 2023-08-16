Запутанная задача с ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке

На нерегулируемом перекрестке водителям нужно быть особенно внимательными. Рисунок: "Украина за рулем"

Внимательно рассмотрите схему ситуации на перекрестке. Определите, каким в очереди проедет перекресток красный автомобиль.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Обычно на таких перекрестках устанавливают светофоры. Но в условиях задачи оно нерегулируемое, а потому — опасное.

Кто за кем проедет перекресток

Трамвай 1 вместе с трамваем 2, бензовоз, легковушка. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковушка. Трамвай 1, бензовоз, легковушка, трамвай 2. Бензовоз, трамвай 1, легковушка, трамвай 2.

Правильный ответ: №3

Трамвай 2 находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним. Трамвай 1 имеет преимущество перед бензовозом, так как находится на равнозначной с ним дороге (п. 16.12 ПДД).

Обязанность водителя легкового автомобиля, поворачивающего налево, дать дорогу прямо движущемуся бензовозу (п. 16.13 ПДД).

Штраф за нарушение правила

За непредоставление приоритета на перекрестке назначается штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУоАП).

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