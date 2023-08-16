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Запутанная задача по ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке

16 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Запутанная задача с ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке
На нерегулируемом перекрестке водителям нужно быть особенно внимательными. Рисунок: "Украина за рулем"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Внимательно рассмотрите схему ситуации на перекрестке. Определите, каким в очереди проедет перекресток красный автомобиль.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Обычно на таких перекрестках устанавливают светофоры. Но в условиях задачи оно нерегулируемое, а потому — опасное.

Кто за кем проедет перекресток

  1. Трамвай 1 вместе с трамваем 2, бензовоз, легковушка.
  2. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковушка.
  3. Трамвай 1, бензовоз, легковушка, трамвай 2.
  4. Бензовоз, трамвай 1, легковушка, трамвай 2.

Правильный ответ: №3

  • Трамвай 2 находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним. Трамвай 1 имеет преимущество перед бензовозом, так как находится на равнозначной с ним дороге (п. 16.12 ПДД).
  • Обязанность водителя легкового автомобиля, поворачивающего налево, дать дорогу прямо движущемуся бензовозу (п. 16.13 ПДД).

Штраф за нарушение правила

За непредоставление приоритета на перекрестке назначается штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУоАП).

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.

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