Запутанная задача с ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке

Запутанная задача по ПДД: должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке
16 августа 2023 20:40
На нерегулируемом перекрестке водителям нужно быть особенно внимательными. Рисунок: "Украина за рулем"
Внимательно рассмотрите схему ситуации на перекрестке. Определите, каким в очереди проедет перекресток красный автомобиль.
Об этом написала "Украина за рулем".
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Обычно на таких перекрестках устанавливают светофоры. Но в условиях задачи оно нерегулируемое, а потому — опасное.
Кто за кем проедет перекресток
- Трамвай 1 вместе с трамваем 2, бензовоз, легковушка.
- Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковушка.
- Трамвай 1, бензовоз, легковушка, трамвай 2.
- Бензовоз, трамвай 1, легковушка, трамвай 2.
Правильный ответ: №3
- Трамвай 2 находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним. Трамвай 1 имеет преимущество перед бензовозом, так как находится на равнозначной с ним дороге (п. 16.12 ПДД).
- Обязанность водителя легкового автомобиля, поворачивающего налево, дать дорогу прямо движущемуся бензовозу (п. 16.13 ПДД).
Штраф за нарушение правила
За непредоставление приоритета на перекрестке назначается штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 ч. 2 КУоАП).
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