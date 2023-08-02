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Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

2 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: кто кого должен пропускать на перекрестке
На перекрестке нужно ясно понимать, кто едет первым, а кто – последним. Рисунок: green-way.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Белый автомобиль двигается по главной дороге, а справа от него также с главной собирается поворачивать налево синий автомобиль, а по каждой из второстепенных дорог двигается еще по одному транспортному средству. Кто должен ехать первым.

Об этом написала онлайн автошкола Green Way.

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Прежде всего, нужно определить главную дорогу. Таким образом, движущиеся второстепенными машины сразу отойдут на второй план.

Сначала нужно разобраться, кто едет по главным дорогам. Рисунок: green-way.com.ua

Кто должен двигаться первым по главной дороге? В таком случае важно лишь откуда начинается движение. Существует правило "помехи справа". Поэтому водитель, находящийся в одинаковых условиях с другим водителем, обязан дать дорогу приближающемуся справа авто.

Правильный ответ. Рисунок: green-way.com.ua

Ранее мы писали о ТОП-3 сайтах для подготовки к экзаменам на водительские права в 2023 году. Также мы сообщали о том, какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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