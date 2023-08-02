Задача по ПДД: кто кого должен пропускать на перекрестке

На перекрестке нужно ясно понимать, кто едет первым, а кто – последним. Рисунок: green-way.com.ua

Белый автомобиль двигается по главной дороге, а справа от него также с главной собирается поворачивать налево синий автомобиль, а по каждой из второстепенных дорог двигается еще по одному транспортному средству. Кто должен ехать первым.

Об этом написала онлайн автошкола Green Way.

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Прежде всего, нужно определить главную дорогу. Таким образом, движущиеся второстепенными машины сразу отойдут на второй план.

Сначала нужно разобраться, кто едет по главным дорогам. Рисунок: green-way.com.ua

Кто должен двигаться первым по главной дороге? В таком случае важно лишь откуда начинается движение. Существует правило "помехи справа". Поэтому водитель, находящийся в одинаковых условиях с другим водителем, обязан дать дорогу приближающемуся справа авто.

Правильный ответ. Рисунок: green-way.com.ua

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