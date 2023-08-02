Задача по ПДД: кто кого должен пропускать на перекрестке

Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке
Белый автомобиль двигается по главной дороге, а справа от него также с главной собирается поворачивать налево синий автомобиль, а по каждой из второстепенных дорог двигается еще по одному транспортному средству. Кто должен ехать первым.
Об этом написала онлайн автошкола Green Way.
Прежде всего, нужно определить главную дорогу. Таким образом, движущиеся второстепенными машины сразу отойдут на второй план.
Кто должен двигаться первым по главной дороге? В таком случае важно лишь откуда начинается движение. Существует правило "помехи справа". Поэтому водитель, находящийся в одинаковых условиях с другим водителем, обязан дать дорогу приближающемуся справа авто.
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