Какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель

Водительский язык сигналов и жестов следует знать всем участникам движения на дороге. Фото: freepik

Периодически, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, водители подают друг другу условные сигналы. Они помогают участникам движения понимать друг друга без слов.

Об этом написали Pro Деньги.

Читайте также:

Свет фар

короткое мигание аварийкой — выражение благодарности или прощения за собственные действия;

длинное подмигивание аварийкой — предупреждение об опасном участке или пробке впереди;

короткое включение фар — водитель уступает дорогу и приглашает другого водителя проехать.

Хотя эти сигналы популярны среди водителей, стоит напомнить, что подобное мигание аварийкой запрещено ПДД.

Жесты рук

проезжай — нужно выдвинуть левую руку в боковое окно и показать направление движения;

притормози — сделать вертикальное движение ладонью вверх и вниз;

благодарность — поднять руку вверх;

у вас спустило колесо — совершить круговое движение указательным пальцем с толчком вниз;

у вас открылся багажник — имитировать похлопывание ладонью в воздухе.

Звуковые сигналы

короткий сигнал — благодарность другому водителю;

два средних сигнала — нетерпеливые водители просят других ехать быстрее;

длительный сигнал — предупреждение об опасности или требование дать дорогу.

Звуковые сигналы запрещены правилами дорожного движения, поэтому лучше избегать их в городе. Сигналить только в крайнем случае, чтобы избежать аварии.

Раньше мы писали, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке. Также мы сообщали, что Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине.