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Какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель

21 июля 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель
Водительский язык сигналов и жестов следует знать всем участникам движения на дороге. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Периодически, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, водители подают друг другу условные сигналы. Они помогают участникам движения понимать друг друга без слов.

Об этом написали Pro Деньги.

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Свет фар

  • короткое мигание аварийкой — выражение благодарности или прощения за собственные действия;
  • длинное подмигивание аварийкой — предупреждение об опасном участке или пробке впереди;
  • короткое включение фар — водитель уступает дорогу и приглашает другого водителя проехать.

Хотя эти сигналы популярны среди водителей, стоит напомнить, что подобное мигание аварийкой запрещено ПДД.

Жесты рук

  • проезжай — нужно выдвинуть левую руку в боковое окно и показать направление движения;
  • притормози — сделать вертикальное движение ладонью вверх и вниз;
  • благодарность — поднять руку вверх;
  • у вас спустило колесо — совершить круговое движение указательным пальцем с толчком вниз;
  • у вас открылся багажник — имитировать похлопывание ладонью в воздухе.

Звуковые сигналы

  • короткий сигнал — благодарность другому водителю;
  • два средних сигнала — нетерпеливые водители просят других ехать быстрее;
  • длительный сигнал — предупреждение об опасности или требование дать дорогу.

Звуковые сигналы запрещены правилами дорожного движения, поэтому лучше избегать их в городе. Сигналить только в крайнем случае, чтобы избежать аварии.

Раньше мы писали, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке. Также мы сообщали, что Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине.

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