Какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель
21 июля 2023 21:45
Водительский язык сигналов и жестов следует знать всем участникам движения на дороге. Фото: freepik
Периодически, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, водители подают друг другу условные сигналы. Они помогают участникам движения понимать друг друга без слов.
Об этом написали Pro Деньги.
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Свет фар
- короткое мигание аварийкой — выражение благодарности или прощения за собственные действия;
- длинное подмигивание аварийкой — предупреждение об опасном участке или пробке впереди;
- короткое включение фар — водитель уступает дорогу и приглашает другого водителя проехать.
Хотя эти сигналы популярны среди водителей, стоит напомнить, что подобное мигание аварийкой запрещено ПДД.
Жесты рук
- проезжай — нужно выдвинуть левую руку в боковое окно и показать направление движения;
- притормози — сделать вертикальное движение ладонью вверх и вниз;
- благодарность — поднять руку вверх;
- у вас спустило колесо — совершить круговое движение указательным пальцем с толчком вниз;
- у вас открылся багажник — имитировать похлопывание ладонью в воздухе.
Звуковые сигналы
- короткий сигнал — благодарность другому водителю;
- два средних сигнала — нетерпеливые водители просят других ехать быстрее;
- длительный сигнал — предупреждение об опасности или требование дать дорогу.
Звуковые сигналы запрещены правилами дорожного движения, поэтому лучше избегать их в городе. Сигналить только в крайнем случае, чтобы избежать аварии.
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