Які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій

Водійську мову сигналів та жестів варто знати усім учасникам руху на дорозі. Фото: freepik

Періодично, щоб уникати небезпечних ситуацій на дорозі, водії подають одне одному умовні сигнали. Вони допомагають учасникам руху розуміти одне одного без слів.

Про це написали Pro Гроші.

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Світло фар

коротке мигання аварійкою — вираз подяки або вибачення за власні дії;

довге підморгування аварійкою — попередження про небезпечну ділянку або затор попереду;

коротке увімкнення фар — водій поступається дорогою та запрошує іншого водія проїхати.

Хоч ці сигнали популярні серед водіїв, варто нагадати, що подібне мигання аварійкою заборонено ПДР.

Жести рук

проїжджай — потрібно висунути ліву руку у бокове вікно та показати напрямок руху;

пригальмуй — зробити вертикальний рух долонею вгору та вниз;

подяка — підняти руку вгору;

у вас спустило колесо — зробити круговий рух вказівним пальцем із поштовхом вниз;

у вас відкрився багажник — імітувати поплескування долонею у повітрі.

Звукові сигнали

короткий сигнал — подяка іншому водію;

два середніх сигнали — нетерплячі водії просять інших їхати швидше;

тривалий сигнал — попередження про небезпеку або вимога дати дорогу.

Звукові сигнали заборонені правилами дорожнього руху, тому їх краще уникати в місті. Сигналити лише у крайньому разі, щоб уникнути аварії.

Раніше ми писали, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті. Також ми повідомляли, що Кабмін змінив правила техогляду авто в Україні.