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Які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій

21 липня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій
Водійську мову сигналів та жестів варто знати усім учасникам руху на дорозі. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Періодично, щоб уникати небезпечних ситуацій на дорозі, водії подають одне одному умовні сигнали. Вони допомагають учасникам руху розуміти одне одного без слів.

Про це написали Pro Гроші.

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Світло фар

  • коротке мигання аварійкою — вираз подяки або вибачення за власні дії;
  • довге підморгування аварійкою — попередження про небезпечну ділянку або затор попереду;
  • коротке увімкнення фар — водій поступається дорогою та запрошує іншого водія проїхати.

Хоч ці сигнали популярні серед водіїв, варто нагадати, що подібне мигання аварійкою заборонено ПДР.

Жести рук

  • проїжджай — потрібно висунути ліву руку у бокове вікно та показати напрямок руху;
  • пригальмуй — зробити вертикальний рух долонею вгору та вниз;
  • подяка — підняти руку вгору;
  • у вас спустило колесо — зробити круговий рух вказівним пальцем із поштовхом вниз;
  • у вас відкрився багажник — імітувати поплескування долонею у повітрі.

Звукові сигнали

  • короткий сигнал — подяка іншому водію;
  • два середніх сигнали — нетерплячі водії просять інших їхати швидше;
  • тривалий сигнал — попередження про небезпеку або вимога дати дорогу.

Звукові сигнали заборонені правилами дорожнього руху, тому їх краще уникати в місті. Сигналити лише у крайньому разі, щоб уникнути аварії.

Раніше ми писали, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті. Також ми повідомляли, що Кабмін змінив правила техогляду авто в Україні.

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