Які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій
21 липня 2023 21:45
Водійську мову сигналів та жестів варто знати усім учасникам руху на дорозі. Фото: freepik
Періодично, щоб уникати небезпечних ситуацій на дорозі, водії подають одне одному умовні сигнали. Вони допомагають учасникам руху розуміти одне одного без слів.
Про це написали Pro Гроші.
Читайте також:
Світло фар
- коротке мигання аварійкою — вираз подяки або вибачення за власні дії;
- довге підморгування аварійкою — попередження про небезпечну ділянку або затор попереду;
- коротке увімкнення фар — водій поступається дорогою та запрошує іншого водія проїхати.
Хоч ці сигнали популярні серед водіїв, варто нагадати, що подібне мигання аварійкою заборонено ПДР.
Жести рук
- проїжджай — потрібно висунути ліву руку у бокове вікно та показати напрямок руху;
- пригальмуй — зробити вертикальний рух долонею вгору та вниз;
- подяка — підняти руку вгору;
- у вас спустило колесо — зробити круговий рух вказівним пальцем із поштовхом вниз;
- у вас відкрився багажник — імітувати поплескування долонею у повітрі.
Звукові сигнали
- короткий сигнал — подяка іншому водію;
- два середніх сигнали — нетерплячі водії просять інших їхати швидше;
- тривалий сигнал — попередження про небезпеку або вимога дати дорогу.
Звукові сигнали заборонені правилами дорожнього руху, тому їх краще уникати в місті. Сигналити лише у крайньому разі, щоб уникнути аварії.
Раніше ми писали, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті. Також ми повідомляли, що Кабмін змінив правила техогляду авто в Україні.