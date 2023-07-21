Кабмін змінив правила техогляду авто в Україні: чого чекати

Весь процес технічного огляду автомобіля фіксуватимуть на відеокамеру. Фото: freepik

Вже 25 серпня 2023 року зміняться правила проходження технічного огляду автомобілів. Йдеться про зміни, що дозволяють ефективніше контролювати технічний стан машин автоперевізників.

Про це йдеться у постанові уряду.

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Нагляд за людьми, котрі проводять обов'язковий технічний контроль (ОТК) транспортних засобів перевізників, проводитиметься не фотофіксацією, а відеозйомкою.

на відео фіксуватимуть весь час процесу перевірки технічного стану машини;

матеріали відеофіксації зберігатимуться у суб'єкта проведення ОТК;

посилання на файли з відеофіксацією після проведення перевірки авто завантажуватимуться до загальнодержавної бази даних;

дані цієї відеофіксації зможуть отримати органи державної влади та місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни за відповідними зверненнями.

Запроваджується електронний протокол, щоб уся інформація була в Єдиному державному реєстрі МВС. Це зроблено для того, щоб зменшити ризик підробки протоколу перевірки технічного стану машини.

Втім, водії за бажанням можуть отримати паперову копію протоколу. Для друку використовується лише бланк стандартного зразка, який потрібно придбати коштом автопідприємства.

Реєстрація переобладнаних авто

Спрощується процедура подання заяв про погодження переобладнання машин автоперевізників. Буде непотрібно подавати до заяви:

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

копію акту проведення ОТК автомобіля.

Раніше ми писали, як вперше зареєструвати вживане імпортне авто в Україні. Також повідомляли, за що водія можуть заарештувати у 2023 році.