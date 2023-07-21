Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине: чего ждать arrow

Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине: чего ждать

21 июля 2023 10:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине: чего ждать
Весь процесс технического осмотра автомобиля будет фиксироваться на видеокамеру. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Уже 25 августа 2023 года изменятся правила прохождения технического осмотра автомобилей. Речь идет об изменениях, позволяющих более эффективно контролировать техническое состояние машин автоперевозчиков.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Читайте также:

Надзор за людьми, проводящими обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств перевозчиков, будет осуществляться не фотофиксацией, а видеосъемкой.

  • на видео будут фиксировать все время процесса проверки технического состояния машины;
  • материалы видео будут храниться у субъекта проведения ОТК;
  • ссылки на файлы с видео после проведения проверки авто будут загружаться в общегосударственную базу данных;
  • данные видеофиксации могут получить органы государственной власти и местного самоуправления, юридические лица и граждане по соответствующим обращениям.

Вводится электронный протокол, чтобы вся информация находилась в Едином государственном реестре МВД. Это сделано для того, чтобы снизить риск подделки протокола проверки технического состояния машины.

Впрочем, водители могут получить бумажную копию протокола. Для печати используется только бланк стандартного образца, который нужно приобрести на средства автопредприятия.

Регистрация переоборудованных авто

Упрощается процедура подачи заявлений о согласовании переоборудования машин автоперевозчиков. Не нужно будет подавать к заявлению:

  • копию свидетельства регистрации транспортного средства;
  • копию акта проведения ОТК автомобиля.

Ранее мы писали, как впервые зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине. Также сообщалось, за что водителя могут арестовать в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз