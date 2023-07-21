Кабмин изменил правила техосмотра авто в Украине: чего ждать

Весь процесс технического осмотра автомобиля будет фиксироваться на видеокамеру. Фото: freepik

Уже 25 августа 2023 года изменятся правила прохождения технического осмотра автомобилей. Речь идет об изменениях, позволяющих более эффективно контролировать техническое состояние машин автоперевозчиков.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Читайте также:

Надзор за людьми, проводящими обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств перевозчиков, будет осуществляться не фотофиксацией, а видеосъемкой.

на видео будут фиксировать все время процесса проверки технического состояния машины;

материалы видео будут храниться у субъекта проведения ОТК;

ссылки на файлы с видео после проведения проверки авто будут загружаться в общегосударственную базу данных;

данные видеофиксации могут получить органы государственной власти и местного самоуправления, юридические лица и граждане по соответствующим обращениям.

Вводится электронный протокол, чтобы вся информация находилась в Едином государственном реестре МВД. Это сделано для того, чтобы снизить риск подделки протокола проверки технического состояния машины.

Впрочем, водители могут получить бумажную копию протокола. Для печати используется только бланк стандартного образца, который нужно приобрести на средства автопредприятия.

Регистрация переоборудованных авто

Упрощается процедура подачи заявлений о согласовании переоборудования машин автоперевозчиков. Не нужно будет подавать к заявлению:

копию свидетельства регистрации транспортного средства;

копию акта проведения ОТК автомобиля.

Ранее мы писали, как впервые зарегистрировать подержанное импортное авто в Украине. Также сообщалось, за что водителя могут арестовать в 2023 году.