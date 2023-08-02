Задача з ПДР: хто кого має пропускати на перехресті

Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті
Білий автомобіль рухається головною дорогою, а праворуч від нього також з головної збирається повертати ліворуч синє авто, а з кожної з другорядних доріг рухається ще по одному транспортному засобу. Хто має їхати першим.
Про це написала онлайн автошкола Green Way.
Насамперед потрібно визначити головну дорогу. Таким чином, машини, які рухаються другорядними, одразу відійдуть на другий план.
Хто має рухатися першим головною дорогою? В такому випадку важливим є лише звідки починається рух. Існує правило "перешкоди праворуч". Тому водій, який знаходиться в однакових умовах з іншим водієм, зобов’язаний дати дорогу авто, що наближається праворуч.
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