Задача з ПДР: хто кого має пропускати на перехресті

На перехресті потрібно чітко розуміти, хто їде першим, а хто – останнім. Малюнок: green-way.com.ua

Білий автомобіль рухається головною дорогою, а праворуч від нього також з головної збирається повертати ліворуч синє авто, а з кожної з другорядних доріг рухається ще по одному транспортному засобу. Хто має їхати першим.

Про це написала онлайн автошкола Green Way.

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Насамперед потрібно визначити головну дорогу. Таким чином, машини, які рухаються другорядними, одразу відійдуть на другий план.

Спочатку потрібно розібратися, хто їде головними дорогами. Малюнок: green-way.com.ua

Хто має рухатися першим головною дорогою? В такому випадку важливим є лише звідки починається рух. Існує правило "перешкоди праворуч". Тому водій, який знаходиться в однакових умовах з іншим водієм, зобов’язаний дати дорогу авто, що наближається праворуч.

Правильна відповідь. Малюнок: green-way.com.ua

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