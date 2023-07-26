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ТОП-3 сайтів для підготовки до іспитів на водійські права у 2023 році

26 липня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Іспити на водійські права: ТОП-3 сайтів для підготовки у 2023 році
На деяких сайтах онлайн підготовки до іспитів на водійські права доведеться доплатити. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями український парламент ухвалив закон, який надав можливість майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину навчання для підготовки до іспиту на отримання водійських прав. Отже, сьогодні можна записатися на іспит без обов'язкового відвідування теоретичних уроків в автошколі.

На яких сайтах можна отримати підготовку до іспиту повідомили Pro Гроші.

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1. Тести ПДР-2023 (pdr.infotech.gov.ua)

  • Усі послуги на сайті безплатні — необхідно лише зареєструватися.
  • Після неправильної відповіді відразу показує вірний варіант.
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Скріншот Новини.LIVE

2. Vodiy.ua

  • Сайт надає безплатний доступ до усіх білетів майбутніх іспитів. Втім, порядок питань на офлайн іспиті в сервісному центрі МВС буде іншим.
  • Якщо користуватися безплатною версією, то у разі обрання неправильної відповіді, ви не зможете дізнатися правильний варіант. Для цього доведеться перезавантажити сторінку та спробувати ще раз.
  • Хто хоче отримати повний доступ до сайту, має придбати Premium-підписку, вартість якої можна узнати лише після реєстрації на сайті.
Скріншот Новини.LIVE

3. Green-way.com.ua

  • Пишуть про себе, як про "єдину в Україні онлайн-платформа з тестами ПДР, які на 100% відповідають офіційним вимогам ГСЦ МВС України за 2023 рік".
  • На сайті безплатно можна пройти частину тестів, які співпадатимуть з питаннями на іспиті.
  • Для отримання повного доступу потрібно зареєструватися та заплатити близько 500 грн.
Скріншот Новини.LIVE

Раніше ми писали про результати нової системи прозорих іспитів на водійські права. Також повідомляли про ТОП-20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права.

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