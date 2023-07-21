Це провал: в МВС повідомили про результати прозорих іспитів на водійські права

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: mvs.gov.ua

Проєкт прозорих іспитів стартував 1 червня 2023 року у сервісних центрах МВС Київської, Львівської, Одеської та Вінницької областей. Результати впровадження нової системи виявилися приголомшливими.

Про це повідомило МВС ыз посиланням на офіційний Telegram-канал міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

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Усі приміщення, де кандидати на водіїв складали теоретичні іспити, було обладнано відеокамерами. Також відео обладнали усі автомобілі практичних іспитів в умовах реальної дороги.

Це майже унеможливлює допомогу претендентам з боку екзаменаторів та прибирає корупційну складову отримання водійських посвідчень.

Скільки людей складають прозорі іспити

Клименко повідомив, що в кожному регіоні, де запроваджена нова система, щодня складають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів.

"У середньому лише кожен четвертий з першого разу складає іспити для отримання посвідчення водія. Результати пілоту кажуть самі за себе", — підкреслив міністр МВС.

Інфографіка: МВС

На які області розширюють пілотний проєкт прозорих іспитів з 3 серпня

Сумська;

Рівненська;

Житомирська;

Кіровоградська.

Вже сьогодні, 21 липня, відкривається можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих областях.

Раніше ми писали про найпоширеніші помилки, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на водійське посвідчення. Також повідомляли, що водіям можуть виписати штраф 1400 грн за розмови телефоном за кермом.