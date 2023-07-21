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Это провал: в МВД сообщили о результатах прозрачных экзаменов на водительские права

21 июля 2023 11:57
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Это провал: в МВД сообщили о результатах прозрачных экзаменов на водительские права
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Проект прозрачных экзаменов стартовал 1 июня 2023 года в сервисных центрах МВД Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областей. Результаты внедрения новой системы оказались ошеломляющими.

Об этом сообщило МВД со ссылкой на официальный Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

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Все помещения, где кандидаты в водители сдавали теоретические экзамены, были оборудованы видеокамерами. Также видео оборудовали все автомобили практических экзаменов в условиях реальной дороги.

Это делает почти невозможной помощь претендентам со стороны экзаменаторов и убирает коррупционную составляющую получения водительских удостоверений.

Сколько людей сдают прозрачные экзамены

Клименко сообщил, что в каждом регионе, где введена новая система, ежедневно сдают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов.

"В среднем только каждый четвертый с первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения. Результаты пилота говорят сами за себя", — подчеркнул министр МВД.

Инфографика: МВД

На какие области расширяют пилотный проект прозрачных экзаменов с 3 августа

  • Сумская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Кировоградская.

Уже сегодня, 21 июля, открывается возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих областях.

Ранее мы писали о самых распространенных ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на водительское удостоверение. Также сообщалось, что водителям могут выписать штраф 1400 грн за разговоры по телефону за рулем.

 

 

 

 

 

 

 

 

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