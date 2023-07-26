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ТОП-3 сайтов для подготовки к экзаменам на водительские права в 2023 году

26 июля 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Экзамены на водительские права: ТОП-3 сайтов для подготовки в 2023 году
На некоторых сайтах онлайн подготовки к экзаменам на водительские права придется доплатить. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях украинский парламент принял закон, который предоставил возможность будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для подготовки к экзамену на получение водительских прав. То есть сегодня можно записаться на экзамен без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

На каких сайтах можно получить подготовку к экзамену, сообщили Pro Деньги.

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1. Тесты ПДД-2023 (pdr.infotech.gov.ua)

  • Все услуги на сайте бесплатные — необходимо зарегистрироваться.
  • После неправильного ответа сразу показывает правильный вариант.
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Скриншот Новости.LIVE

2. Vodiy.ua

  • Сайт предоставляет бесплатный доступ ко всем билетам будущих экзаменов. Впрочем, порядок вопросов на офлайн экзамене в сервисном центре МВД будет иным.
  • Если пользоваться бесплатной версией, то в случае выбора неправильного ответа вы не сможете узнать правильный. Для этого придется перезагрузить страницу и попробовать еще раз.
  • Кто хочет получить полный доступ к сайту, должен купить Premium-подписку, стоимость которой можно узнать только после регистрации на сайте.
Скриншот Новости.LIVE

3. Green-way.com.ua

  • Пишут о себе, как о "единственной в Украине онлайн-платформе с тестами ПДД, которые на 100% отвечают официальным требованиям ГСЦ МВД Украины за 2023 год".
  • На сайте бесплатно можно пройти часть тестов, совпадающих с вопросами на экзамене.
  • Для получения полного доступа необходимо зарегистрироваться и заплатить около 500 грн.
Скриншот Новости.LIVE

Ранее мы писали о результатах новой системы прозрачных экзаменов на водительские права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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