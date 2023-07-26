Экзамены на водительские права: ТОП-3 сайтов для подготовки в 2023 году

На некоторых сайтах онлайн подготовки к экзаменам на водительские права придется доплатить. Фото: freepik

На днях украинский парламент принял закон, который предоставил возможность будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для подготовки к экзамену на получение водительских прав. То есть сегодня можно записаться на экзамен без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.

На каких сайтах можно получить подготовку к экзамену, сообщили Pro Деньги.

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1. Тесты ПДД-2023 (pdr.infotech.gov.ua)

Все услуги на сайте бесплатные — необходимо зарегистрироваться.

После неправильного ответа сразу показывает правильный вариант.

Скриншот Новости.LIVE

2. Vodiy.ua

Сайт предоставляет бесплатный доступ ко всем билетам будущих экзаменов. Впрочем, порядок вопросов на офлайн экзамене в сервисном центре МВД будет иным.

Если пользоваться бесплатной версией, то в случае выбора неправильного ответа вы не сможете узнать правильный. Для этого придется перезагрузить страницу и попробовать еще раз.

Кто хочет получить полный доступ к сайту, должен купить Premium-подписку, стоимость которой можно узнать только после регистрации на сайте.

Скриншот Новости.LIVE

3. Green-way.com.ua

Пишут о себе, как о "единственной в Украине онлайн-платформе с тестами ПДД, которые на 100% отвечают официальным требованиям ГСЦ МВД Украины за 2023 год".

На сайте бесплатно можно пройти часть тестов, совпадающих с вопросами на экзамене.

Для получения полного доступа необходимо зарегистрироваться и заплатить около 500 грн.

Скриншот Новости.LIVE

Ранее мы писали о результатах новой системы прозрачных экзаменов на водительские права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.