Экзамены на водительские права: ТОП-3 сайтов для подготовки в 2023 году

ТОП-3 сайтов для подготовки к экзаменам на водительские права в 2023 году
26 июля 2023 12:55
На некоторых сайтах онлайн подготовки к экзаменам на водительские права придется доплатить. Фото: freepik
На днях украинский парламент принял закон, который предоставил возможность будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью обучения для подготовки к экзамену на получение водительских прав. То есть сегодня можно записаться на экзамен без обязательного посещения теоретических уроков в автошколе.
На каких сайтах можно получить подготовку к экзамену, сообщили Pro Деньги.
Читайте также:
1. Тесты ПДД-2023 (pdr.infotech.gov.ua)
- Все услуги на сайте бесплатные — необходимо зарегистрироваться.
- После неправильного ответа сразу показывает правильный вариант.
2. Vodiy.ua
- Сайт предоставляет бесплатный доступ ко всем билетам будущих экзаменов. Впрочем, порядок вопросов на офлайн экзамене в сервисном центре МВД будет иным.
- Если пользоваться бесплатной версией, то в случае выбора неправильного ответа вы не сможете узнать правильный. Для этого придется перезагрузить страницу и попробовать еще раз.
- Кто хочет получить полный доступ к сайту, должен купить Premium-подписку, стоимость которой можно узнать только после регистрации на сайте.
3. Green-way.com.ua
- Пишут о себе, как о "единственной в Украине онлайн-платформе с тестами ПДД, которые на 100% отвечают официальным требованиям ГСЦ МВД Украины за 2023 год".
- На сайте бесплатно можно пройти часть тестов, совпадающих с вопросами на экзамене.
- Для получения полного доступа необходимо зарегистрироваться и заплатить около 500 грн.
Ранее мы писали о результатах новой системы прозрачных экзаменов на водительские права. Также сообщали о ТОП-20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права.