Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд согласно ПДД

Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд
Реальные ситуации на дороге требуют тщательного внедрения теоретических знаний ПДД в практику вождения. При этом всегда нужно внимательно учитывать различные обстоятельства, случающиеся во время движения.
Рассмотрим задачу, предложенную сайтом "Украина за рулем".
На правой полосе дороги возникла пробка. Может ли грузовик повернуть сразу на левую полосу, на которую также въезжает "скорая", но с выключенными специальными сигналами.
Варианты ответов
- Может смело поворачивать.
- Может поворачивать, но сначала надо пропустить "скорую"
- Нет, это запрещено
Правильный ответ: №2
- при повороте направо необходимо двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. В этом случае такая возможность ограничена остановившимися машинами в правой полосе, поэтому можно повернуть сразу в левую полосу (п. 10.5 ПДД).
- Поскольку грузовик выезжает в направлении стрелки, включенной в дополнительную секцию одновременно с красным сигналом светофора, он должен уступить дорогу автомобилям, двигающимся по другим направлениям (п. 16.9 ПДД).
Штраф за нарушение
Согласно ч. 2 с. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф 510 грн.
Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.