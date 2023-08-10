Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд arrow

Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд

10 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд согласно ПДД
Может ли грузовик сразу поворачивать на левую полосу. Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Реальные ситуации на дороге требуют тщательного внедрения теоретических знаний ПДД в практику вождения. При этом всегда нужно внимательно учитывать различные обстоятельства, случающиеся во время движения.

Рассмотрим задачу, предложенную сайтом "Украина за рулем".

Читайте также:

На правой полосе дороги возникла пробка. Может ли грузовик повернуть сразу на левую полосу, на которую также въезжает "скорая", но с выключенными специальными сигналами.

Варианты ответов

  1. Может смело поворачивать.
  2. Может поворачивать, но сначала надо пропустить "скорую"
  3. Нет, это запрещено

Правильный ответ: №2

  • при повороте направо необходимо двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. В этом случае такая возможность ограничена остановившимися машинами в правой полосе, поэтому можно повернуть сразу в левую полосу (п. 10.5 ПДД).
  • Поскольку грузовик выезжает в направлении стрелки, включенной в дополнительную секцию одновременно с красным сигналом светофора, он должен уступить дорогу автомобилям, двигающимся по другим направлениям (п. 16.9 ПДД).

Штраф за нарушение

Согласно ч. 2 с. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф 510 грн.

Ранее мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз