Непростая ситуация на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд согласно ПДД

Может ли грузовик сразу поворачивать на левую полосу. Рисунок: "Украина за рулем".

Реальные ситуации на дороге требуют тщательного внедрения теоретических знаний ПДД в практику вождения. При этом всегда нужно внимательно учитывать различные обстоятельства, случающиеся во время движения.

Рассмотрим задачу, предложенную сайтом "Украина за рулем".

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На правой полосе дороги возникла пробка. Может ли грузовик повернуть сразу на левую полосу, на которую также въезжает "скорая", но с выключенными специальными сигналами.

Варианты ответов

Может смело поворачивать. Может поворачивать, но сначала надо пропустить "скорую" Нет, это запрещено

Правильный ответ: №2

при повороте направо необходимо двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. В этом случае такая возможность ограничена остановившимися машинами в правой полосе, поэтому можно повернуть сразу в левую полосу (п. 10.5 ПДД).

Поскольку грузовик выезжает в направлении стрелки, включенной в дополнительную секцию одновременно с красным сигналом светофора, он должен уступить дорогу автомобилям, двигающимся по другим направлениям (п. 16.9 ПДД).

Штраф за нарушение

Согласно ч. 2 с. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф 510 грн.

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