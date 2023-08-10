Непроста ситуація на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд згідно з ПДР

Непроста ситуація на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд
Реальні ситуації на дорозі вимагають досконалого впровадження теоретичних знань ПДР в практику керування. При цьому завжди потрібно уважно зважати на різні обставини, що трапляються під час руху.
Розглянемо задачу, запропоновану сайтом "Україна за кермом".
На правій смузі дороги виник затор. Чи може вантажівка повернути одразу на ліву смугу, на яку також в'їжджає "швидка ", але з вимкненими спеціальними сигналами.
Варіанти відповідей
- Може сміливо повертати.
- Може повертати, але спочатку треба пропустити "швидку"
- Ні, це заборонено
Правильна відповідь: №2
- при повороті праворуч необхідно рухатися по можливості ближче до правого краю проїжджої частини. В цьому випадку така можливість обмежена машинами, що зупинилися в правій смузі, тому можна повернути відразу в ліву смугу (п. 10.5 ПДР).
- позаяк вантажівка виїжджає в напрямку стрілки, включеної в додаткову секцію одночасно з червоним сигналом світлофора, вона повинна поступитися дорогою автомобілям, що рухаються з інших напрямків (п. 16.9 ПДР).
Штраф за порушення
Згідно з ч. 2 с. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф 510 грн.
Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.