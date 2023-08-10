Непроста ситуація на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд згідно з ПДР

Чи може вантажівка одразу повертати на ліву смугу. Малюнок: "Україна за кермом".

Реальні ситуації на дорозі вимагають досконалого впровадження теоретичних знань ПДР в практику керування. При цьому завжди потрібно уважно зважати на різні обставини, що трапляються під час руху.

Розглянемо задачу, запропоновану сайтом "Україна за кермом".

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На правій смузі дороги виник затор. Чи може вантажівка повернути одразу на ліву смугу, на яку також в'їжджає "швидка ", але з вимкненими спеціальними сигналами.

Варіанти відповідей

Може сміливо повертати. Може повертати, але спочатку треба пропустити "швидку" Ні, це заборонено

Правильна відповідь: №2

при повороті праворуч необхідно рухатися по можливості ближче до правого краю проїжджої частини. В цьому випадку така можливість обмежена машинами, що зупинилися в правій смузі, тому можна повернути відразу в ліву смугу (п. 10.5 ПДР).

позаяк вантажівка виїжджає в напрямку стрілки, включеної в додаткову секцію одночасно з червоним сигналом світлофора, вона повинна поступитися дорогою автомобілям, що рухаються з інших напрямків (п. 16.9 ПДР).

Штраф за порушення

Згідно з ч. 2 с. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф 510 грн.

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.