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Непроста ситуація на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд

10 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Непроста ситуація на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд згідно з ПДР
Чи може вантажівка одразу повертати на ліву смугу. Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Реальні ситуації на дорозі вимагають досконалого впровадження теоретичних знань ПДР в практику керування. При цьому завжди потрібно уважно зважати на різні обставини, що трапляються під час руху.

Розглянемо задачу, запропоновану сайтом "Україна за кермом".

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На правій смузі дороги виник затор. Чи може вантажівка повернути одразу на ліву смугу, на яку також в'їжджає "швидка ", але з вимкненими спеціальними сигналами.

Варіанти відповідей

  1. Може сміливо повертати.
  2. Може повертати, але спочатку треба пропустити "швидку"
  3. Ні, це заборонено

Правильна відповідь: №2

  • при повороті праворуч необхідно рухатися по можливості ближче до правого краю проїжджої частини. В цьому випадку така можливість обмежена машинами, що зупинилися в правій смузі, тому можна повернути відразу в ліву смугу (п. 10.5 ПДР).
  • позаяк вантажівка виїжджає в напрямку стрілки, включеної в додаткову секцію одночасно з червоним сигналом світлофора, вона повинна поступитися дорогою автомобілям, що рухаються з інших напрямків (п. 16.9 ПДР).

Штраф за порушення

Згідно з ч. 2 с. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачений штраф 510 грн.

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.

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