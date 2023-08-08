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Хитра задача з ПДР: чи має право водій виконувати подвійний обгін

8 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитра задача з ПДР: чи має право водій виконувати подвійний обгін
Водій повинен переконатися в тому, що смуга зустрічного руху вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Чи можна поспіль обігнати кілька транспортних засобів, як відбувається обгін колоною. Перевірте себе, чи знаєте ви, як правильно виконувати цей важливий маневр.

Про це написала "Україна за кермом".

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Коли заборонений обгін (п. 14.2, п. 14.6 ПДР)

  • Автомобіль, що рухається попереду, здійснює обгін або об’їзд перешкоди (подвійний обгін). Тобто на малюнку водій білого автомобіля не може випередити ще й червоний автомобіль.
  • Машина, що рухається попереду по тій самій смузі, подала сигнал повороту наліво (вантажівки на малюнку їдуть без увімкнення покажчика повороту).
  • Наступний за авто транспортний засіб вже розпочав обгін (такої умови у задачі немає).

Правильна відповідь

  • ПДР не забороняють обгін кількох транспортних засобів поспіль. Але після обгону важливо вчасно повернутися у свою смугу.
  • Обгін колоною, тобто коли одразу кілька автомобілів виїжджають на зустрічну смугу, також не заборонений.
  • Водій повинен переконатися в тому, що смуга зустрічного руху, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані, а також що після обгону він зможе, не створюючи перешкод авто, яке обганяється, повернутися на займану смугу (п. 14.2 ПДР).

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомлялося, яке правило часто порушують українські водії.

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