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Підступна задача з ПДР: хто має повернути першим, автомобіль чи мотоцикл

7 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступна задача з ПДР: хто має повернути першим, автомобіль чи мотоцикл
Мотоцикліст не бачить, який сигнал світлофора включено з боку водія авто, тому варто бути обережним. Фото: Малюнок: Україна за кермом.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Реальна ситуація на дорозі, коли за лічені секунди потрібно ухвалили правильне рішення та не спровокувати ДТП, може суттєво відрізнятися від прикладів у підручнику. Тому чим більше ви будете знати варіантів ймовірного розвитку подій, тим краще.

Про це написала "Україна за кермом".

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Уважно подивіться на малюнок та знайдіть правильну відповідь на запитання: хто кого має пропустити першим?

  • автомобіль мотоцикліста;
  • мотоцикліст автомобіль;
  • хто встигне проїхати першим.

Правильна відповідь

  • Правильним є перший варіант.
  • Водій має пропустити мотоцикліста.
  • Річ у тім, що легковий автомобіль рухається у напрямку стрілки, включеної до додаткової секції одночасно з червоним сигналом світлофора, тому мотоцикліст має проїхати першим. (пункт 16.9 ПДР).
  • За невиконання даного правила водія можуть оштрафувати на 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Єдиний нюанс — мотоцикліст не може знати достеменно, який сигнал світлофора включений з боку автомобіля. Тому водію мотоцикла не завадить пересвідчитися, що авто, що наближається, має намір його пропустити.

Раніше ми писали про правило, яке плутають навіть поліцейські. А саме — чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті. Також пропонували розв'язати хитру задачу з ПДР для початківців - хто кого має пропускати на перехресті.

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