Підступна задача з ПДР: хто має повернути першим, автомобіль чи мотоцикл
Реальна ситуація на дорозі, коли за лічені секунди потрібно ухвалили правильне рішення та не спровокувати ДТП, може суттєво відрізнятися від прикладів у підручнику. Тому чим більше ви будете знати варіантів ймовірного розвитку подій, тим краще.
Про це написала "Україна за кермом".
Уважно подивіться на малюнок та знайдіть правильну відповідь на запитання: хто кого має пропустити першим?
- автомобіль мотоцикліста;
- мотоцикліст автомобіль;
- хто встигне проїхати першим.
Правильна відповідь
- Правильним є перший варіант.
- Водій має пропустити мотоцикліста.
- Річ у тім, що легковий автомобіль рухається у напрямку стрілки, включеної до додаткової секції одночасно з червоним сигналом світлофора, тому мотоцикліст має проїхати першим. (пункт 16.9 ПДР).
- За невиконання даного правила водія можуть оштрафувати на 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУпАП).
Єдиний нюанс — мотоцикліст не може знати достеменно, який сигнал світлофора включений з боку автомобіля. Тому водію мотоцикла не завадить пересвідчитися, що авто, що наближається, має намір його пропустити.
Раніше ми писали про правило, яке плутають навіть поліцейські. А саме — чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті. Також пропонували розв'язати хитру задачу з ПДР для початківців - хто кого має пропускати на перехресті.