Коварная задача по ПДД: кто должен повернуть первым, автомобиль или мотоцикл
Реальная ситуация на дороге, когда за считанные секунды нужно принять правильное решение и не спровоцировать ДТП, может существенно отличаться от примеров из учебника. Поэтому, чем больше вы будете знать вариантов вероятного развития ситуаций, тем лучше.
Об этом написала "Украина за рулем".
Внимательно посмотрите на рисунок и найдите правильный ответ на вопрос: кто кого должен пропустить первым?
- автомобиль мотоциклиста;
- мотоциклист автомобиль;
- кто успеет проехать первым.
Правильный ответ
- Правильным является первый вариант.
- Водитель должен пропустить мотоциклиста.
- Дело в том, что легковой автомобиль двигается в направлении стрелки, включенной в дополнительную секцию одновременно с красным сигналом светофора, поэтому мотоциклист должен проехать первым (пункт 16.9 ПДД).
- За невыполнение данного правила водителя могут оштрафовать на 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП).
Единственный аспект — мотоциклист не может знать точно, какой сигнал светофора включен со стороны автомобиля. Поэтому водителю мотоцикла не помешает убедиться, что приближающийся автомобиль намерен его пропустить.
Раньше мы писали о правиле, которое путают даже полицейские. А именно – нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке. Также предлагали решить хитрую задачу по ПДД для начинающих — кто кого должен пропускать на перекрестке.