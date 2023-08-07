Коварная задача по ПДД: кто должен повернуть первым, автомобиль или мотоцикл

Мотоциклист не видит, какой сигнал светофора включен со стороны водителя авто, поэтому следует быть осторожным. Фото: Рисунок: Украина за рулем.

Реальная ситуация на дороге, когда за считанные секунды нужно принять правильное решение и не спровоцировать ДТП, может существенно отличаться от примеров из учебника. Поэтому, чем больше вы будете знать вариантов вероятного развития ситуаций, тем лучше.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Внимательно посмотрите на рисунок и найдите правильный ответ на вопрос: кто кого должен пропустить первым?

автомобиль мотоциклиста;

мотоциклист автомобиль;

кто успеет проехать первым.

Правильный ответ

Правильным является первый вариант.

Водитель должен пропустить мотоциклиста.

Дело в том, что легковой автомобиль двигается в направлении стрелки, включенной в дополнительную секцию одновременно с красным сигналом светофора, поэтому мотоциклист должен проехать первым (пункт 16.9 ПДД).

За невыполнение данного правила водителя могут оштрафовать на 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП).

Единственный аспект — мотоциклист не может знать точно, какой сигнал светофора включен со стороны автомобиля. Поэтому водителю мотоцикла не помешает убедиться, что приближающийся автомобиль намерен его пропустить.

Раньше мы писали о правиле, которое путают даже полицейские. А именно – нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке. Также предлагали решить хитрую задачу по ПДД для начинающих — кто кого должен пропускать на перекрестке.