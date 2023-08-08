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Хитрая задача с ПДД: вправе ли водитель выполнять двойной обгон

8 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Хитрая задача с ПДД: вправе ли водитель выполнять двойной обгон
Водитель должен убедиться в том, что полоса встречного движения свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии. Рисунок: "Украина за рулем".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Можно ли подряд обогнать несколько транспортных средств, как происходит обгон колонной. Проверьте, знаете ли вы, как правильно выполнять этот важный маневр.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Посмотрите внимательно на рисунок и скажите, какие авто ведут себя на дороге не по правилам?

Когда запрещен обгон (п. 14.2, п. 14.6 ПДД)

  • Впереди движущийся автомобиль совершает обгон или объезд препятствия (двойной обгон). То есть, на рисунке водитель белого автомобиля не может опередить еще и красный автомобиль.
  • Машина, двигающаяся впереди по той же полосе, подала сигнал поворота налево (грузовики на рисунке едут без включения указателя поворота).
  • Следующее авто транспортное средство уже начало обгон (такого условия в задаче нет).

Правильный ответ

  • ПДД не запрещают обгон нескольких транспортных средств подряд. Но после обгона важно вовремя возвратиться на свою полосу.
  • Обгон колонной, то есть, когда сразу несколько автомобилей выезжают на встречную полосу, также не запрещен.
  • Водитель должен убедиться в том, что полоса встречного движения, свободная от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии, а также что после обгона он сможет, не создавая препятствий обгоняемому авто, вернуться на занимаемую полосу (п. 14.2 ПДД).

Ранее мы писали, когда можно пересекать двойную осевую линию разметки. Также сообщалось, какое правило часто нарушают украинские водители.

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