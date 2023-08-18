Нетиповий тест з ПДР: як роз'їхатися на пекельному перехресті
Нове завдання з ПДР про проїзд нерегульованого перехрестя з рівнозначними дорогами. Будьте уважними та обережними.
Про правила роз'їзду на перехресті нагадав ресурс "За! Правилами".
Умови задачі
На нерегульованому перехресті з рівнозначними дорогами, який автомобіль проїде першим, а який — останнім?
Варіанти відповіді
- Вантажівка та таксі перші, синє авто — останнє.
- Таксі перше, червоне авто — останнє.
- Синє авто перше, вантажівка — остання.
- Червоне авто перше, таксі — останнє.
- Вантажівка перша, таксі — останнє.
- Вантажівка та таксі перші, червоне авто — останнє.
Що кажуть ПДР
На таких перехрестях потрібно дотримуватися п. 16.12 ПДР. Тобто пропускати транспортні засоби, що наближаються праворуч ("перешкода праворуч").
Правильна відповідь
Першим проїде вантажівка, у якого перешкоди з правого боку немає. За ним проїжджає водій червоного авто, позаяк перешкода праворуч для нього — вантажівка — вже поїхала. Далі за тим же принципом поїде синій автомобіль. Нарешті таксі рушить останнім.
Отже, правильна відповідь №5.
Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.